Se billedserie Lise Jacobsen fra Jungshoved Lokalråd var på camping, da Nordeas filialdirektør ringede og fortalte, at banken ville give 50.000 kroner til folkeparken. - Det var en dejligt nyhed, fortæller hun. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Penge skal gå til multtoilet og madpakkehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Penge skal gå til multtoilet og madpakkehus

Vordingborg - 03. september 2020 kl. 17:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De store smil var torsdag formiddag fremme hos de frivillige bag Jungshoved Folkepark.

Fra Nordea var filialdirektør Peter C. Brendstrup nemlig dukket op med en check på 50.000 kroner. De rare penge skal gå til et multtoilet og et madpakkehus i det bagerste område af den nyanlagtte folkepark.

- Det betyder, at vi kan fortsætte med at udvikle vores folkepark, fortæller en glad Lise Jacobsen fra Jungshoved Lokalråd.

- Folkeparken er et godt projekt, som både er med til at samle folk og udvikle området, lyder det fra Peter C. Brendstrup.

Nordea-beløbet er dog ikke nok til at betale for et multtoilet og madpakkehus, men på Jungshoved er man optimistisk.

- Vi har tre ansøgninger ude, hvor vi endnu ikke har fået svar, siger Lise Jacobsen, inden hun fastslår:

- Jeg tror, at vi har tingene på plads inden foråret. Vi skal bare have råvarerne, for vi har arbejdskraften.