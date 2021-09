Mens Lendemarke Hovedgade tager sig bedre ud, end den ellers har gjort i årevis, så »skriger« p-pladsen nu på at få en tur. Foto: Lene C. Egeberg

Penge på vej til havn, hal, p-plads og andet på Møn

Vordingborg - 27. september 2021 kl. 12:00 Af Lene C. Egeberg

Selvom meget af debatten om budgetforliget, der blev indgået blandt et flertal i kommunalbestyrelsen i sidste uge, har handlet om rådhusbyggeriet, er der også andre ting at finde i forliget, som ventes vedtaget til oktober.

Herunder en pæn portion millioner til Møn, alene hvis man ser på Plan- og Teknikudvalgets anlægsbudget, og selvom nogle af pengene har været afsat tidligere men nu er rykket videre til de kommende år, er der også nye poster iblandt.

Det gælder ikke mindst Udby, hvor borgerne nok vil være lettede over at høre, at politikerne endelig har tænkt sig at gøre noget ved områdets afvandingsproblemer, der har huseret i årevis. Her har man nemlig i hvert af de første tre overslagsår sat to millioner kroner af, altså i alt seks millioner kroner.

- Her må vi bare sige, at vi nok ikke kan trække det længere. Jeg tror, det er helt tilbage i Møn Kommunes tid, at vi har kæmpet med problemer med vejafvandingen. Der har været nogle nødtørtige problemer, men det holder ikke længere, siger Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget.

- Problemet bunder i, at vejafvandingen løber sammen med kloakvandet, og når der så er tryk på, at der også noget af det, der løber ud i Stege Nor. Der skal ske noget separering af regn- og kloakvand, så vi skal have Vordingborg Forsyning ind over det, fortsætter han.

Et andet nyt punkt er én million kroner, der afsættes til renovering af p-pladsen på Lendemark Hovedgade. Det er en udløber af det store projekt med renovering af hovedgaden, som blev afsluttet tidligere i år. Her endte man med ikke at have penge nok til alt det, man gerne ville prioritere, da statens tilskudsordning til byfornyelser og lignende blev ændret, men det har altså så efterladt et »hul«, som politikerne gerne vil have gjort noget ved med den ene million, der er sat af til næste år.

- Efter vi har fået lavet alt det andet, skriger p-pladsen på, at der skal gøres noget, siger Michael Larsen.

Desuden er en forholdsvist ubestemmelig halvanden million kroner sat af i 2022 til »påbegyndelse af realisering af hvidbog for Klintholm Havn«. Hvidbogens tiltag set under ét er beregnet til at ville koste op mod 112 millioner kroner, og her syner halvanden million ikke af meget, ligesom det ikke er besluttet, hvad pengene rent faktisk skal bruges på.

- Det kommer til at koste mange millioner, noget skal projekteres, og noget skal ikke, så det er en fleksibel pulje, vi har afsat, så der nu er noget at starte op med, siger Michael Larsen.

Renoveringen af Hårbølle Havn rumsterer også i budgetforliget, hvor der til næste år er sat yderligere tre millioner kroner af til arbejdet, så man samlet kommer lige op over ni millioner kroner med det, der allerede er afsat. Her afventer man nu det nye licitationsresultat, efter at man politisk har besluttet at reducere projektet på forskellige måder, men med de i alt ni millioner kroner forventer man altså at kunne dække behovet.

Også Mønshallernes udeareal er på budgettet for 2022 med 3,5 millioner kroner, men her er der tale om penge, der allerede var sat af i indeværende år, hvor man dog på grund af diverse corona-forsinkelser ikke har kunnet komme i gang med projektet, der vedrører udearealerne og bedre parkeringsforhold. På samme måde kan en million kroner til Camønoen og rekreative naturstier nu findes på budgettet for 2022 og 2023.

Endelig er det nu blevet formaliseret, at Plan- og Teknikudvalget tidligere i år besluttede, at kommunen skal lægge billet ind på en kommende national cykelrute. Her vil man forsøge at få gennemført et projekt med cykelsti fra Bogø Havn til Frederikshavevej på Møn, og som forberedelse til det er der nu afsat fem millioner kroner, som sammen med tidligere afsatte beløb skulle sikre, at kommunen kan stille med halvdelen af de 24 millioner kroner, cykelstien vil koste - hvis man altså ender med at komme i betragtning til puljen.