Peblingene udvikler sig

Det begyndte som et hyggeprojekt, og det er det stadig. Men gennem 20 år har malerne i gruppen Peblingene fra Møn udviklet sig i takt med, at de stiller sig selv og hinanden nye opgaver. I år har det været portrætter, og onsdag holdt de 12 malere fernisering på biblioteket i Stege. Det skriver Sjællandske.

- Det er spændende at se, hvor mange holdninger der er til at male et portræt. Og så udvikler vi os ved at give hinanden sådan en opgave. Det må gerne være lidt svært, for maler vi det samme hele tiden, bliver vi nok trætte af det, mener han.