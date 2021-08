På onsdag klokken 8 er der mulighed for at gå sammen med Patrick Cakirli i en god sags tjeneste, når for fjerde gang er ude på sin årlige March mod Ensomhed. Privatfoto

Patrick marcherer mod ensomhed

Vordingborg - 23. august 2021

På onsdag den 25. august er der i Vordingborg Kommune mulighed for at deltage i en march mod ensomhed, der går fra København til Aarhus.

Marchen begyndte den 16. august og slutter først 10. oktober under ledelse af Patrick Cakirli, der for fjerde gang udfører sin årlige March mod Ensomhed.

I Vordingborg kan man følge Patrick Cakirli ved at møde op ved rådhuset i Valdemarsgade 43 klokken 8.00, hvor etapen fra Vordingborg til Nykøbing F. begynder.

Dagen før ankommer Patrick Cakirli fra Næstved og overnatter på KFUM's soldaterhjem i Vordingborg, inden han næste morgen marcherer videre.

I løbet af otte uger vil han vandre 1.600 kilometer gennem det danske land.

Det specielle ved Patrick Cakirli's lange march er, at han - naturligvis - ikke vil være ensom på sin vandring.

Han går kun, hvis der er følgeskab.

Heldigvis har Patrick Cakirli fået masser af tilkendegivelser på facebook om, at der er folk, som vil gå sammen med ham på etapen fra Vordingborg, oplyser han.

I mange kommuner på ruten er der lavet specielle arrangementer for at bakke op om Marchen mod Ensomhed. Eksempelvis er der gratis fællesspisning på Kulturfabrikken i Nykøbing F. når Patrick Cakirli når frem til "hovedstaden" på Falster.

Håber på Vordingborg 38 kommuner har sær-arrangementer, når Patrick Cakirli kommer forbi på sin årlige vandring i den gode sags tjeneste.

Han håber, at der næste år også vil være et arrangement i Vordingborg Kommune, når han igen kommer forbi på sin årlige vandring.

Patrick Cakirli's budskab er, at ingen skal føle sig ufrivilligt alene.

Med en turbulent opvækst på skiftende opholdssteder og i plejefamilie har han selv oplevet ensomhed, og i december 2016 blev hans ensomhedsfølelse så voldsom, at han besluttede sig for at række ud efter hjælp på de sociale medier.

På national dagsorden Det virkede, og han besluttede, at han ville gøre noget for at få bragt ensomhed på den nationale dagsorden.

Det blev startskuddet til den første March mod Ensomhed i 2017, der sidenhen har fået stor opmærksomhed i medierne.

Formålet med hans vandring er at sætte nationalt fokus på ensomhed

Konceptet for March mod Ensomhed er at Patrick ikke må gå, hvis han ikke har følgeskab - ellers skal han stå stille.

På den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed.

- Flere end 380.000 voksne og over 20.000 børn i Danmark føler sig svært ensomme, og Sundhedsstyrelsen opgør, at ensomhed koster samfundet over otte milliarder kroner årligt., fortæller Patrick.

- Det er ikke godt nok, og det skal vi gøre noget ved. Jeg håber, at jeg gennem min vandring kan være med til at aftabuisere følelsen af ensomhed samt inspirere ensomhedsramte borgere til at række ud efter hjælp. Hvis jeg kunne gøre det, så kan alle.