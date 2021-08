På et tidspunkt - sandsynligvis i slutningen af 1980?erne - sejlede Færgen Møn gående og cyklister mellem Sydhavnen i Vordingborg og Masnedø, mens Masnedsundbroen blev renoveret. Foto: Mille Holst

Passagerer over Masnedsund

Vordingborg - 05. august 2021 kl. 12:50 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Da Færgen Møn i forrige uge lagde til i Vordingborg var det ikke første gang i historien, sådan som vi ellers lagde op til her på sn.dk/vordingborg. Færgen har nemlig engang sejlet passagerer over Masnedsund.

Færgen Møn lagde i forrige uge til ved kajen ud for Vordingborg Bibliotek på Vordingborg Sydhavn. Mandskabet på færgen mente, at det muligvis var første gang nogensinde at færgen var i Vordingborg, men Kaj Emil Elleby Andersen, kan fortælle noget andet.

Han er gammel sømand og i 1982 blev han ansat til at sejle med Færgen Møn, med hvilken han sejlede i 17 år.

- Da man i slutningen af 1980'erne, måske i 1990, renoverede Masnedsundbroen, kunne man ikke kommer over sundet uden at man blev sejlet over. Så der brugte man Færgen Møn, fortæller Kaj Emil Andersen, der i nogle dage dengang sejlede gående og cyklister fra kajanlægget ved den store kornsilo for enden af Sydhavnsvej til marinecentret på Masnedø - lige på den anden side af sundet.

Han erindrer ikke, hvor længe sejladserne over Masnedsund stod på, men mener det i al fald har været nogle dage.

- For vi var to besætninger, en fast og en afløser, fortæller han.

Tilbage i fast rute I dag er Færgen Møn igen tilbage i Stege og sejler hver torsdag oplevelsesture fra Stege enten til Petersværft eller en tur rundt om Lindholm med kik til Nyord og en tur under Dr. Alexandrines Bro. På turene venter der passagererne en masse historier om, hvad man kan se på land og nogle af de mennesker, der lever og har levet i området. Turene starter klokken 16.

Lørdag 7. august sejler færgen også fra Stege klokken 10 og 13 og fra Kalvehave klokken 12 og 14. I timen mellem 11 og 12 sejles en tur fra Kalvehave, under Dr. Alexandrines Bro og ned langs Langø og retur til Kalvehave.

Tirsdag 17. august sejler færgen Møn den store tur til Storstrømsbroen. Der sejles fra Stege klokken 10, gennem Dr. Alexandrines Bro, videre langs Sjællands sydkyst og videre gennem lavbroen til Farø hvorefter færgen sejler under Storstrømsbroen. Her kan passagererne se det store byggeri af den nye Storstrømsbro, hvorefter færgen sejler tilbage til Stege. Undervejs vil der blive fortalt om området og den nye bro.

På hver af sejlturene er en af de store oplevelser for passagererne at komme en tur ned i maskinrummet og se den gamle motor eller op i styrehuset for at se, hvordan færgen sejles. Her kan man se hvordan skibsføreren med en gammeldags maskintelegraf kan signalere til maskinmesteren om hastighed og om der skal sejles fremad eller bakkes.

Der skal reserveres plads til samtlige sejlture på telefon 71 78 95 98.