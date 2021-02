En varevogn påkørte mandag aften kort før midnat et træ.

Passager brækker ben ved sammenstød med træ

En varebil med to personer mistede omkring midnat natten til tirsdag herredømmet over vognen og kørte ind i et træ. Uheldet skete på Søndre Landevej ved Borre på Møn.

- Bilens fører, en 18-årig mand, kunne selv komme ud af den forulykkede varevogn, men den 21-årige passager blev fastklemt og måtte frigøres. Passageren havde fået et åbent benbrud ved sammenstødet med træet, forklarer Lars Denholt, vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falster Politi.

Den 21-årige med det brækkede ben blev med helikopter fløjet til Rigshospitalet.

- Vi kender ikke skadens omfang, men vedkommende er uden for livsfare, oplyser vagtchefen.

Politiet skal undersøge de nærmere omstændigheder.