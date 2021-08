Se billedserie Den naturskønne rute ned gennem kløften med flere overgange hen over vandløbet har gjort Mallings Kløft til et populært udflugtsmål, men nu er der brug for at få ryddet op i kløften. Foto: Lars Christensen

Pas på: Fraråder færdsel i populært udflugtsmål

Vordingborg - 04. august 2021 kl. 15:02 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der er ingen tvivl om, at Mallings Kløft er et populært udflugtsmål. Især under corona-nedlukningerne har mange både unge og ældre søgt ud i naturen, og her har kløften ved Stensby været et af de foretrukne valg.

Men i den kommende tid skal man være ekstra opmærksom, hvis man vil besøge Mallings Kløft. Frem til mandag 16. august er Stensbygaard, der ejer området, nemlig i gang med skovningsarbejde i kløften. Derfor henstilles folk til kun at benytte grusvejen langs med kløften, mens arbejdet står på.

- Vi har ikke spærret området af, men vi håber, at folk vil vise hensyn. Det er primært i dagtimerne, at der vil være arbejde, og man vil jo nok også kunne høre, hvis der er arbejde i gang, forklarer godsejer Marie Riegels Melchior fra Stensbygaard.

Hun forklarer, at skovningsarbejdet er nødvendigt for at få fjernet de træer, der er stormskadede og som er gået ud.

- Vi har blandt andet en del asketræer, der er ramt af asketoptørre, hvor de går ud fra toppen af og ned. Det er vi nødt til at få gjort noget ved. På grund af terrænet er det bedre, at vi selv tager dem, end at de vælter ned, forklarer hun og tilføjer, at man løbende følger med i træernes tilstand, men at det er sjældent, at der gribes ind, da man også gerne vil lade naturen gå sin gang i kløften.

- Det er længe siden, der sidst har været skovningsarbejde. Jeg kan svagt erindre, at det blev gjort, da jeg var barn, fortæller hun.

Hensynet til naturen gør også, at der hurtigst muligt skal plantes nye træer til erstatning for de fældede.

I løbet af vinteren og foråret vil de lysåbne områder i kløften derfor blive tilplantet med træarter som eg, skovfyr og taks.

- Vi vil gerne opretholde den karakter, som kløften har fået ad åre, forklarer hun.

Marie Riegels Melchior er glad for, at Mallings Kløft er blevet et populært udflugtsmål.

- Vi kan se, at den har været vældigt velbesøgt under corona-nedlukningerne. Vi kan også se, at det gamle spor er blevet meget mere slidt, forklarer hun og tilføjer, at langt de fleste gæster heldigvis passer godt på kløften.

- Vi kan desværre også se, at nogen går op og ned ad skrænterne, og det kunne vi godt ønske os, at folk lod være med. Det eroderer terrænet og gør det sværere for træerne at vokse, forklarer hun.