Vibeke Grønbæk skulle have holdt stor fest hjemme i haven for over 70 gæster, men den er udskudt til næste år. I stedet har hun ladt sin datter Louise stå for at planlægge en fødselsdagsfejring for hende. Foto: Lars Christensen

Partiet er hendes anden familie

Virkelyst. Den lille brugs mellem landsbyerne Krummerup og Benslev ved Fuglebjerg blev aldrig kaldt andet end Virkelyst. Her var både Vibeke Grønbæks farfar og far brugsuddeler, og man må sige, at hun i den grad har taget butiksnavnet bogstaveligt. Hun er en foretagsom kvinde, der udfolder sig på den politiske scene, og som ikke tøver med at sætte nye skibe i søen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her