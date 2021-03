Borgmester Mikael Smed (tv) og Socialdemokratiet siger nej til kæmpevindmøller på erhvervshavnen. De to andre på billedet er havnedirektør Jan-Jaap Cramer (i midten) og havneformand Poul A. Larsen. Foto: J.C. Borre Larsen

Partier siger nej til kæmpevindmøller på erhvervshavnen

Vordingborg - 03. marts 2021

Står det til Socialdemokratiet kan Vordingborg Havn godt droppe alle planer om kæmpevindmøller på land.

»Vordingborg havn, de store skibe, broerne, Masnedø og Ore strand er en del af vores fælles historie. Det er et industriområde, men det er også et område for et aktivt fritidsliv og naturskønne omgivelser. En udsigt til 180 meter høje kæmpevindmøller er ikke og bliver ikke den del af den fortælling, så længe det er op til Socialdemokratiet«, skriver partiet i en pressemeddelelse.

Socialdemokratiet bedyrer dog, at partiet kæmper for den grønne omstilling.

»Vi ved godt det kræver ændringer i landskabet, men en placering af kæmpevindmøller, midt i vores fælles historie, som store roterende skygger over vores by, er ikke på vores ønskeliste. Vi har mange andre muligheder for fremadrettet at lave investeringer i den grønne omstilling, der også kan komme havnen til gode, lyder det.

Venstre er heller ikke tilhænger af kæmpevindmøller på havnen.

- Det er alt for tæt på byens bedste badestrand og et attraktivt sommerhusområde, siger Venstres ordfører, Michael Seiding Larsen til Sjællandske, inden han fastslår.

- Vindmøller hører til ude på åbne hav.

Michael Seiding Larsen er en del af havnebestyrelsen, som står bag ønsket om kæmpevindmøller på havnen.

- Jeg er ansat til at varetage havnens interesser, men jeg er også lydhør. Det giver ingen mening at bygge kæmpevindmøller i et bynært område, siger Michael Seiding Larsen.

Da kommunalbestyrelsen tilbage på et møde i august 2020 sagde ja til, at havnen kunne arbejde videre med planlægningen af de to vindmøller var DF's Marie Hansen den eneste, der sagde nej.

- Jeg er glad for, at S og V ser fornuften i ikke at placere vindmøller på land. De hører til ude på vandet, siger Marie Hansen.

De politiske meldinger vækker glæde på Ore, der er nærmeste nabo-område til erhvervshavnen. Her har man i længere tid protesteret over vindmølleplanerne.

- Det er gode nyheder. Det glæder vi os over, lyder det fra Frank Runchel, der har sommerhus på Ore.