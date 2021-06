Se billedserie Mikkel Nordvig og M.C. Hansen på gaden i Præstø med flyers og plakater. Efter halvandet års planlægning går det på fredag klokken 16 løs med første udgave af »Litteratur ved Præstø Fjord«. Foto: Nina Lise

Pandemien gav vanvittig idé

Vordingborg - 22. juni 2021 kl. 09:52 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Da verden var lukket ned, og alle havde forskanset sig, besluttede Mikkel Nordvig og M.C. Hansen sig for at lave en festival. Det var den rene selvmordsmission, erkender de. Alligevel skyder de fredag gang i »Litteratur ved Præstø Fjord«.

Idéen opstod, da de mødtes på gaden med hvert deres hjemmeskole-barn under første nedlukning. De mente, at der skulle være noget at stå op til, når verden genåbnede. Samtidig ville de gerne give en håndsrækning til det hårdt ramte kulturliv.

- Verden var lukket ned, og alle var gået hjem og havde forskanset sig. Og dér stod vi så og blev enige om at lave noget, hvor en masse mennesker skulle forsamle sig. Man skal virkelig have talegaverne i orden, hvis man skal sælge den forretningsmodel, griner Mikkel Nordvig.

Festivalen var ikke blevet til noget, hvis de ikke havde mødtes på gaden den dag. Men mere mærkelige ting er sket i verdenshistorien, siger Mikkel Nordvig - for eksempel når en mand spiser en flagermus.

- Man kan ikke bare sætte verden på pause til tid og evighed. Man er nødt til at forberede sig på, at pausen på et tidspunkt er slut, siger M.C. Hansen.

Kigger fremad De har ikke haft tid til at sidde og blive deprimerede under nedlukningerne. Når man starter en ny festival op, er der risiko for fiasko. Derfor har de kigget i krystalkuglen for at finde ud af, hvad gæsterne vil synes om.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen er blevet højaktuel, men er for eksempel Jonas T. Bengtsson for stærk kost til Præstø? Er Stine Askov, der er på vej frem, blevet stor nok til at trække folk af huse, og er der andre end arrangørerne, der glæder sig til at høre Mette Holm oversætte Murakami og Sara Grabow synge Rilke?

Og hvor skal pengene komme fra? Det har kostet hårdt arbejde og mange sene nattetimer at nå i mål.

- Det er udtryk for et udpræget iværksætter-gen. Og nu har vi siddet så længe med det, at tankerne allerede er begyndt at vandre mod år to, siger Mikkel Nordvig.

- Det bliver interessant at se, hvordan år to skal udspille sig. Mange af de fondsmidler, vi har fået, er rettet mod opstarten, så i år to er det oplevelserne fra i år, vi skal sælge os på. Nu bliver drenge til mænd. Ellers bliver der ingen festival, tilføjer M.C. Hansen.

Stolte af resultatet De oplever, at mange har en holdning til, hvad de kunne have gjort. Det tager de som udtryk for, at folk er opmærksomme på, at festivalen er der. De er inspireret af for eksempel Midsommer Festival, hvor folk kommer, selvom de ikke kender kunstnerne, men tværtimod udelukkende kommer, fordi det er fedt at være der.

Og de er stolte over, at det er lykkes at få så omfattende et program med så mange indslag. De kunne have stræbt efter bare nogle få navne og lidt for børn, men de er ikke typerne, der gør tingene halvt.

- Vi kunne ikke have gjort det her for 20 år siden. Vi har trådt en masse børnesko i alle mulige retninger siden. Vi har varmet op til det her i nogle og 40 år, siger Mikkel Nordvig og tilføjer, at den sværeste opgave bliver, hvis festivalen bliver så stor en succes, at der pludselig kommer rigtig mange mennesker.

- Mange af vores steder er relativt små. Hvis vi bliver rigtig mange, er det pludselig en helt anden opgave i forhold til toiletfaciliteter, sikkerhed, parkering og bespisning. Som det er nu, kan folk absorberes af de eksisterende spisesteder. Men det er problemer, vi håber, at vi skal løse i år to og tre, smiler Mikkel Nordvig.

Noveller gav hovedbrud Festivalformatet har på grund af pandemien ændret sig flere gange undervejs, men novellekonkurrencen har der ikke været lavet om på.

Efter en træg start eksploderede det pludselig med bidrag, og de var ikke amatøragtige, så arrangørerne måtte i gang med flere gennemlæsninger for at indkredse vinderen.

- Meny sponsorerer pengepræmien til vinderen, som også får et sparringsforløb med Laura Ringo, der både er forfatter og underviser. Emnet er »Det gode liv«, og det er der kommet virkelig mange vinkler på, hvor ingen er ens. Nogle af dem er også meget dystre, siger Mikkel Nordvig.

Vordingborg Kommune forsøgte sig for nogle år siden med en novellekonkurrence i forbindelse med uddelingen af kulturpriserne. Det blev dog en enlig svale, og derfor er det naturligt for litteraturfestivalen at samle handsken op, siger M.C. Hansen.

Hvad der skal ske med novellerne bagefter, har Mikkel Nordvig og M.C. Hansen endnu ikke besluttet, men de er for gode til bare at blive lagt i glemmekassen.

- Vi gør noget ved dem - vi ved bare endnu ikke hvad, siger Mikkel Nordvig.

Vinderen af novellekonkurrencen kåres lørdag klokken 11 i Bio Bernhard.

Musik for alle aldre Litteratur ved Præstø Fjord byder også på musik. Et krav er, at det skal være fortællende musik, så man skal ikke sætte næsen op efter dansebands. Og dog, siger M.C. Hansen. »Det yderste hav« er dansemusik om end af sin egen slags.

- Det skal være musik, der giver mening i en litterær kontekst, men musik og litteratur er jo rundet af det samme. For eksempel kommer Erik Grip til at synge Grundtvig i kirken, hvor Grundtvig stod og prædikede for 200 år siden, fortæller Mikkel Nordvig.

»Det yderste hav« kan man høre fredag aften på havnen, og samme sted optræder lørdag aften »Den gamle sangskat« med tre unge kvinder, der sætter guitar, kontrabas og trestemmighed til gamle sange og revyviser.

Derudover bliver der foredrag om Bob Dylan, Rilke-tekster sunget af Sara Grabow og »Charlie Parker Plays Bossa Nova« - en Murakami-novelle formidlet af tre musikere og en oversætter.

Søndag bliver det børnenes dag på festivalen, hvor man klokken 12 kan høre »De onde« i gården bag Sweet & Coffee. »De onde« har spillet på begge skoler i Præstø og sætter en ære i ikke at ligne alle de andre - og gode -børnebands.

Er man utålmodig efter musik, er der tyvstarts allerede torsdag aften, hvor M.C. Hansen er vært ved den første udgave af »Stjernestunder i Bosei Haven« ved Præstø. Aftenens gæst er Esben Kronborg - billetter købes særskilt på www.stars.dk.