Pandekager og minefelter i uglerede

Vordingborg - 25. august 2021

Sædvanen tro slog FDF Ørslev - Vordingborg i sidste uge dørene op til den ny sæson med et åbent hus arrangement i Uglereden med masser af aktiviteter for alle aldre.

Temaet for dagens lege var "Mod og opdagelsesrejse", og tanken var, at opgaverne kunne være en test for spejderne, der eftrfølgende ville kunne optages i de opdagelsesrejsendes klub. Et medlemskab i denne klub er vigtig for de ældste af spejderbørnene, for det giver dem adgang til landslejren ved Silkeborg til næste sommer.

For de fleste handlede dagens åbent hus arrangement dog mest af alt om at have det sjovt i fællesskab og spise nybagte pandekager i FDF-spejdernes bålhytte.

Blandt dagens udfordringer var eksempelvis et minefelt, som deltagerne skulle forsøge at komme igennem uden at blive sprængt i stumper og stykker.

Børnene gik her i en lang række efter hinanden og når, den forreste trådte ned i et felt med mine, måtte vedkommende bag i køen, mens nummer to i køen nu måtte tage over og forsøge at komme sikkert ud af minefeltet. Nogen syntes det var svært at gå præcis samme vej som de foran, andre fandt det decideret uretfærdigt, når de blev sprængt i luften af en mine.

Da alle børnene var kommet mere eller mindre sikkert gennem hele minefeltet fik de på magisk vis nye fødder af spejderlederen - og så var humøret igen i top.

En anden opgave fandt sted inde i den lille skov ved spejderhytten, hvor der er anlagt en svævebane. Her kunne børnene få en svævetur eller to. De modige fik en tur med godt med fart på, de mere forsigtige blev trukket stille og roligt gennem banen. Alle skulle kunne være med.

I den store bålhytte stod formanden for FDF Ørslev - Vordingborg, Henrik Sørensen, for pandekagebagningen over bål. En af de nok mere overkommelige opgaver til dagens Åbent hus arrangement var at komme ind i bålhytten og spise pandekager. De lidt større spejdere fik også lov at bage pandekager selv.

Se, hvad det går ud på Cecilie Mortensen var taget forbi spejdernes åbent hus med sin datter Alathea Møller. Cecilie har selv som barn gået til spejder og har fortalt sin datter om de mange oplevelser, hun har fået herigennem.

- Så synes hun, at når hun bliver stor, vil hun også gå til spejder, fortæller Cecilie og indrømmer at hun nok har fået præget datteren i denne retning.

Alathea synes bestemt dagens opgaver er spændende og hun nyder at have sin mor med i baghånden; det gør det hele noget mere trygt. Og så kan man jo sagtens kaste sig ud i både svævebaneture og minefelter.

Også Alex Svane på otte år er kommet på besøg i spejderklubben.

- Det er sjovt, siger han, men har ellers ikke så meget lyst til at tale med avisens udsendte - der er jo hele tiden nye spændende opgaver, der skal løses sammen med de andre børn.

Alex' far forklarer, at skolen vil have, at alle børnene har en fritidsaktivitet, og derfor er de ved at undersøge, om ikke spejderlivet kunne være en idé.

- Han vil egentlig gå til boksning, men der skal man være ti år, så prøver vi lige at se, hvad spejder går ud på, fortæller hans far.

Alathea Møller havde god fart på i svævebanen.

