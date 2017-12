Send til din ven. X Artiklen: Påstand mod påstand - nabostrid anket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Påstand mod påstand - nabostrid anket

Vordingborg - 05. december 2017 kl. 21:02 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 39-årig mand, der bor i det indre Vordingborg, vil renses for sin genbos beskyldninger om, at han chikanerer hende, skriver Sjællandske. Derfor ankede han mandag sin seneste dom til Østre Landsret, om at han skulle have overtrådt det polititilhold, som genboen - en kvinde på omkring 30 - har fået etableret mod ham.

Han vil heller ikke have siddende på sig, at han skulle have smadret ruden i fordøren til kvindens private opgang og ringet på hendes dørklokke adskillige gange.

Forleden blev han ellers dømt for netop disse anklager ved Retten i Nykøbing Falster, og straffen lyder på 20 dages ubetinget fængsel og en erstatning på knap 4.000 kr.

Han kom til retten direkte fra fængslet, hvor han afsoner en dom på 40 dages fængsel. Den fik han, da han i september blev dømt for - igen - at have knust ruden i genboens fordør og have fremsat dødstrusler.

Ved begge retssager forsøgte anklagerne at bevise, at den 38-årige havde kastet sten mod ruden, men ved ingen af tilfældene kunne manden identificeres.

I første retssag vidnede mandens nabo for ham, og hun sagde, at genboen havde råbt og skreget ad ham, og at en af genboens venner havde truet den 38-årige. Men naboens vidneforklaring blev verfet til side.

Genboen havde også forklaret, at den 38-årige havde truet hende og hendes veninde med et gevær, men politiet fandt aldrig noget gevær, da en talstærk styrke ankom bevæbnet med maskinpistoler.

Dengang blev manden dømt på kvindens troværdighed, men uden håndgribelige beviser. Det samme er nu sket anden gang, hvor det eneste vidne i retten var genboen.

Anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Chris Martinsen kalder det »et stærkt bevis«.

Men det er den 38-årige altså ikke enig i, og efter samråd med forsvarsadvokat Annette With Sørensen går retssag nr. to mellem de to videre til landsretten.

