Se billedserie Anna Larsen, datter af fåreavler Bodil Larsen, hjalp Freja fra spejderne fra Hammer med lidt nærkontakt til de små lam. Til gengæld hjalp spejderne med at sørge for kage og kaffe til de mange gæster. Foto: Lene C. Egeberg

Påskelammene sprang i den fyldte fårestald

Vordingborg - 03. april 2018 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nok ikke mange ting, der kan slå næsten nyfødte lam på nuttethedsskalaen. Og når der så er 40 af dem, så er klokken selvfølgelig helt oppe at ringe.

Der var da også et gevaldigt mylder, da Troldhøjgård i Gl. Lundby i påsken slog dørene op i anledning af den landsdækkende »Fårets Dag«, og det var ikke kun får og lam, der fyldte op i stalden.

- Det er væltet ind med mennesker helt fra morgenstunden, men det er dejligt, når folk bakker op på den måde, fortalte fåreavler Bodil Larsen.

Hele familien var sat i sving for at byde gæsterne velkomne, mens børn fra Hammer spejderne sørgede for kaffe og kage, så gæsterne kunne få det bedste ud af besøget. Gården har tidligere været med i »Fårets Dag«, men det er efterhånden nogle år siden, og derfor var ejerne også ganske overvældede over den store interesse:

- Jeg tror, der har været 300-400 mennesker igennem. Vi deltager kun i Fårets Dag, når det falder sammen med, at vi har lam. Det skal være hyggeligt at komme herud, og folk skal kunne klappe et lam. Det er også som om, der ikke er så mange åbne stalde mere, så jeg synes, det er fint, at børn kan komme herud og se, hvordan det foregår, sagde Bodil Larsen.

Troldhøjgård har 30 får, og »afkastet« på de 40 lam begyndte at komme i begyndelsen af marts. Langt størstedelen af lammene bliver slagtet og solgt enten på bestilling eller gennem slagteren i Stensved - noget, man ikke lægger skjul på, heller ikke overfor de mindste gæster:

- Vi fortæller om, at de er til slagtning, og det tager børnene meget fint. Jeg synes faktisk, de har en god forståelse for, at det er sådan, det er, siger Bodil Larsen, der har haft får i over 20 år.

- De er ikke økologiske, men vi sprøjter ikke og giver ikke unødigt meget medicin, siger hun.

Troldhøjgård var et af meget få steder på Sydsjælland, der holdt åben stald i anledning af Fårets Dag - men det gav altså bonus for de mange gæster, der tog imod tilbuddet om at hilse på de små lam.