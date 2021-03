Se billedserie To lærer fra ZBC på HTX har besluttet, at eleverne trænger til lidt sjov i hverdagen. Derfor står Malou S.J. Alex, som er klædt ud som Påskeharen, og kollega Linda Lillelund Rom i bjørnekostume klar til at dele påskeæg ud til skolens 123 elever. Foto: Cathrine Hasager

Påskeharen på fri fod

Vordingborg - 16. marts 2021 kl. 16:38 Af cathrine Otterstrøm Hasager Kontakt redaktionen

På HTX-uddannelserne på ZBC i Vordingborg er både elever og lærer trætte af fjernundervisningen. Derfor har to dansklærer besluttet sig for at sprede lidt påskeglæde. Der er stille på skolen fredag morgen den 12. marts. Den eneste lyd kommer fra et af kontorenen nede ad gangen, hvor to medarbejdere sludrer over morgenkaffen. Alligevel er der noget, som er helt anderledes. To personer, forklædt som Påskeharen og en bjørn, går nemlig fra lokale til lokale for at se, om der er dukket nogle elever op.

- Her er også tomt, siger Malou S.J. Alex, som er klædt ud som Påskeharen, til sin kollega Linda Lillelund Rom i bjørnekostume. De to lærer, der underviser i dansk, kommunikation og IT på ZBC på HTX, er mødt tidlig op på skolen for at uddele påskeæg i chokolade til de elever med særligt behov, der har fået lov til at sidde på skolen til fjernundervisning. Malou S.J. Alex og Linda Lillelund Rom har nemlig besluttet at skabe lidt særlig påskespas blandt eleverne, som de sidste måneder har siddet hjemme foran computerskærmen til undervisning.

- Det har været en kedelig tid længe, siger Malou S.J. Alex og fortsætter

- Derfor vil vi gerne skabe lidt god stemning, og det er altså bare noget andet at komme ud til eleverne personligt end at skrive en hilsen til dem. Linda Lillelund Rom nikker sig enig i udsagnet og tilføjer

- De er gået glip af så mange arrangementer grundet corona, blandt andet Galla og studieture. Vi kan godt mærke, at gejsten er faldet. Eleverne er trætte af det her. Så vi håber på, at kunne gøre dagen lidt bedre for dem i dag. Men klokken otte er der endnu tomt i skolens klasselokaler. Derfor tager de to lærer hovederne under armen, og bevæger sig mod bilen, der holder parkeret ude foran skolen. De skal nemlig køre rundt til elevernes privatadresser for at aflevere et påskeæg og et smil med på vejen.

123 påskeæg I onsdags havde Linda Lillelund Rom og Malou S.J. Alex deres første tur rundt i Vordingborg og omegnen for at lægge visit hos de første 50-60 elever.

- Vi kørte fra klokken otte om morgenen til syv om aftenen. Det var så hyggelig. I dag tager vi rundt til resten af eleverne, uanset hvor de bor. Der er ikke én elev, som skal overses, siger Malou S.J. Alex. På HTX er der i alt 123 elever, derfor har de endnu en lang køretur foran sig. Men det er kun hyggeligt, mener de begge.

- Vi har jo heller ikke set hinanden længe, siger Linda Lillelund Rom, som glæder sig til endnu en arbejdsdag med sin kollega.

Visit hos Thure Første stop på dagens rute er Thure Storm på 18 år fra 3q. De to udklædte lærer banker på døren og venter. Kort efter bliver døren åbnet. Et stort smil breder sig hurtigt hos Thure Storm, da han ser sine to lærer i kostumer.

- Heeej Thure. Godmorgen!, råber Malou S.J. Alex inden bag sit påskeharehoved og vinker til ham med sine hænder dækket i store pelsede handsker.

- Vi har et lille påskeæg med til dig, siger hun og rækker ham en påskehare i chokolade.

- Ejj hvor fantastisk, siger Thure Storm, hvis skoledag endnu ikke er begyndt. Fra mandag af får han lov at møde ind på skolen hver anden uge. Og det glæder han sig til.

-Jeg er ved at køre lidt død i det her hjemmeskole. Det var da sjovt i starten at få lov til at sidde derhjemme, men nu vil jeg bare gerne tilbage, siger han og tilføjer, at det er meget bedre at se sine lærere i virkeligheden end på skærmen.

Lærerne glæder sig ligeså meget som eleverne I højt humør vinker Linda Lillelund Rom og Malou S.J. Alex farvel til deres elev.

- Eleverne er vokset, siden jeg har set dem sidst, siger Malou S.J. Alex og tilføjer

- Det er utrolig, hvor meget der er sket på nogle måneder.

De to dansklærer glæder sig til resten af dagen, hvor de skal hilse på de sidste af deres elever.

-Vi glæder os lige så meget som eleverne til at komme tilbage på skolen, afslutter Linda Lilleund Rom inden de kører videre til rutens næste stop.