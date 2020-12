?Løberen? i bronze har levet en omskiftelig tilværelse - de seneste år på depot. Arkivfoto

På vej til DGI Huset...

Vordingborg - 19. december 2020 kl. 09:02 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Efter flere år på depot, ser det nu endelig ud til at bronzeskulpturen "Løberen" kommer ud i det fri igen.

Der er rigtig mange offentlige kunstværker der bare ligger på depoter rundt omkring og aldrig kommer ud til glæde og gavn, men nu tegner det til, at et af de deponerede værker i Vordingborg - bronzeskulpturen "Løberen" endelig kommer op.

- Vi har bestemt at Løberen skal op ved DGI Huset op til højre for indgangen. Så lige nu er det op til dem deroppe, at få den sat op, fortæller Thomas G. Bagge, der er formand for billedkunstrådet, der på deres seneste møde endelig kunne træffe beslutningen om placeringen.

Og hos DGI Huset melder direktør Bjarne Malmros klar til at få sætte skulpturen op.

- Vi har haft rigtig travlt med springcenter og corona, men når vi får lidt luft, så er vi klar, siger Bjarne Malmros, der som tidligere kultur- og fritidskonsulent med ansvar for værkerne i kommunen, udmærket kender skulpturen, der senest har stået på Vordingborg Stadion, men nu i flere år har ligget på depot.

- Når billedkunstrådet har peget på en placering nu her, så skal arbejdet bare sættes i gang og det regner vi med at kunne gøre hurtigt, siger han.

Løberen ser altså nu ud til at være nærmere en genopsætning end nogensinde før. Den har ellers levet en omskiftelig tilværelse med flere forskellige placeringer og planer. Allerede i 2018, skrev avisen om at skulpturen var på vej til at blive stillet op ved DGI Huset, men man fik ikke gjort noget ved det, for pludselig kom det store gynge-kunstprojekt af Superflex ind over.

- Der ville vi gerne have det placeret først, så vi var sikre på, at de ikke kom til at stå i vejen for hinanden. Men nu er det kommet på plads og så er der ikke noget i vejen for at Løberen kan komme op, fortæller Thomas G. Bagge, der har været formand for billedkunstrådet i hele perioden og derfor har fulgt sagen med Løberen.

Dengang vi skrev om placeringen i 2018, var der ellers flere læsere der gerne ville have den tilbage til at stå foran Vordingborghallen. Her stod den nemlig oprindeligt - så vidt vides placeret i forbindelse med hallens indvielse i 1951.

- "Løberen" blev skænket af isenkræmmer Morten Christensen og stillet op foran Vordingborghallen; dér hvor flagstangen står, fortalte en lokal borger, Per Vængtoft, til avisen i 2018 og refererer i øvrigt til bogen "Toppede brosten" af den tidligere redaktør på Vordingborg Dagblad, Verner Jensen.

I 1960'erne blev Løberen flyttet ned på stadion - formentlig i forbindelse med byggeriet af Skoleparken ved siden af Vordingborghallen, men forinden nåede den også at stå en tid ved godshotellet på Marienbergvej. Fra stadion kom den så på depot.

Men nu er den altså på vej op til DGI Huset, og denne gang skulle det være ganske vist...

Skulpturen "Løberen" er udført i bronze og skabt af billedhuggeren Johannes Hedegaard (1915-1999) i årene 1945-46, hvor han netop var blevet gift med lokale Birthe Friis i Vordingborg kirke.