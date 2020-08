Se billedserie Det første skib, der blev bygget på Petersværft, havde svært ved at trække håndværkere til, så det endte med at blive bygget færdig i København, fortalte guide Michael Wiberg. Foto: Lene C. Egeberg

På tur i Petersværfts historie

Vordingborg - 24. august 2020 kl. 09:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sad og skævede til hinanden fra bil til bil, de 12 deltagere der søndag dukkede op til historisk rundvisning på Petersværft. For regnen stod ned i stænger, og det så ud som om, de fleste nok ville vælge at finde noget andet at bruge eftermiddagen på - lige indtil det klarede op, to minutter i et.

Så turen blev alligevel til noget, til glæde ikke bare for de historisk interesserede deltagere men også for guide Michael Wiberg, der er fast tilknyttet Danmarks Borgcenter.

Han har ellers ikke haft nær så meget at lave denne sommer som normalt.

- Vi har været meget ramt af corona. Vi har ikke haft ret mange arrangementer, og næsten heller ingen rundvisninger på borgcentret, siger han, der ellers fast viser rundt på især centret og Masnedøfortet.

En rundvisning på Petersværft har ikke været på programmet før, bortset fra for et par år siden i anledning af fortidsmindedagen.

- Så det er næsten er forsøg. Sidste gang kom der 40, men da var det også gratis, siger Michael Wiberg og griner.

Petersværft har en lang og spændende historie bag sig, fra da det i 1774 under navnet Kallehave Gods blev købt af skibsredderen Peter Johansen, som ikke spildte tiden med at navngive det efter sig selv.

Bagtanken var at skabe et lokalt værft, men - som Michael Wiberg fortalte på turen søndag - så gik det ikke helt gnidningsfrit af sig fra begyndelsen.

- Den første ordre, Petersværft fik, var på en Ostindienfarer til Dansk Ostindisk Kompagni. Men det var svært at skaffe håndværkere til det, for der var godt gang i beskæftigelsen, og de gad ikke køre fra København til Sydsjælland, så skibet endte med at blive bygget færdig i København, indledte han fortællingen om Petersværft.

Husene i området er stadig beboelse, så turguiden sørgede for, at den videre færd forbi husene foregik uden pauser, så man ikke generede beboerne, og forbi huset kendt som Løjtnantshuset eller Officershuset - »Nok Danmarks bedst beliggende hus«, som Michael Wiberg udtrykte det, og videre ind i skoven.

For den guidede tur handlede ikke kun om selve værftets historie, men også fortidsminderne i skoven, herunder langdyssen, der ligger lige i udkanten af skoven, og så vidt vides aldrig har været udgravet.

- Så man ved faktisk ikke, hvor mange gravkamre, der er i den, fortalte Michael Wiberg.

Turen fortsatte rundt i området i to timer og var på forhånd annonceret som uegnet for dårligt gående. Men dem, der har mod på det, kan holde øje med kalenderen hos Danmarks Borgcenter for at se, om forsøget bliver gentaget igen senere - og måske med lidt mindre regn næste gang.