Elena Munck foran sin corona-lukkede frisørsalon, Salon Vin, i Vordingborg. I sidste uge begyndte hun at køre hjem til kunder, der trænger til en klipning. Foto: Mille Holst

På trods af coronanedlukning: Elena kører ud og klipper i private hjem

Vordingborg - 10. februar 2021 kl. 12:45 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Frisørsaloner landet over holder lukket på grund af corona. I Vordingborg er Elena Munck nu begyndt at køre hjem til sine kunder, for at holde gang i forretningen. For syv år siden åbnede Elena Munck Salon Vin i Algade i Vordingborg. Inden da havde hun været mobilfrisør, der kørte rundt til plejehjem og private hjem for at klippe folk.

Med coronaens indtog har hun ligesom alle andre frisører måttet lukke sin frisørsalon, men der er fortsat husleje, der skal betales, så i stedet for at sidde hjemme og vente, på at hun igen får lov at åbne dørene til sin salon, har hun i sidste uge sat gang i den mobile frisørvirksomhed igen.

- Og det er fuldt lovligt, fortæller hun og forklarer, at det fremgår af bekendtgørelsen som blandt andet kan ses på virksomhedsguiden.dk. Her fremgår det blandt andet, at "Da forbuddet kun gælder lokalerne, er det ikke ulovligt at udføre service- og tjenesteydelser i private hjem", refererer hun.

Bedre end ingenting Elena Munck har en fire-årig frisøruddannelse fra Frisørskolen i Næstved. Hun er glad for igen at være i gang med sit arbejde - også selvom det ikke er som at arbejde i salonen.

- I salonen kan jeg klippe fem-seks om dagen; nu kan jeg kun nå to-tre om dagen, fortæller hun, men synes, det er bedre end ingenting.

Hun kan heller ikke tilbyde samme udvalg af shampoo og lignende, når hun tager på hjemmebesøg, men det vigtigste for kunderne i en krisetid er måske også bare, at man kan få de lange tjavser studset.

Selvom Elena Munck ikke kan nå samme antal kunder som i sin salon, håber hun, at flere vil benytte sig af muligheden og ringe til hende på telefon 29 72 22 04.

Uafklaret situation Elena Muncks frisørsalon har til daglig ikke nogen stor indtægt. Derfor er det uvist, om hun overhovedet kan få nogen form for kompensation under coronanedlukningen. Derfor er hun særligt afhængig af, at hun kan fortsætte med at arbejde som frisør. Og som det ser ud lige nu, kan det lade sig gøre. Kunderne er interesserede og har tilsyneladende ikke noget imod, at prisen er steget en lille smule. En lille prisstigning har været nødvendig, fortæller Elena Munck, for udover de faste udgifter skal hendes indkomst nu også dække udgifter til benzin.