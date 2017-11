Tre asiater på besøg på Sjællandskes redaktion sammen med værterne fra det lokale Socialdemokrati. Personerne er fra venstre Mikael Smed (S), Mahato Sanjaya fra Nepal, Yeo Bee Yin fra Malaysia, Susan Thydal (S) og Shaa Loon fra Myanmar. Foto: Claus Vilhelmsen

På rejse i dansk demokrati

Vordingborg - 20. november 2017 kl. 17:22 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre medlemmer af politiske partier i Nepal, Malaysia og Myanmar er i disse dage i Vordingborg for at studere dansk demokrati, skriver sjællandske. Tidspunktet er velvalgt, for lige nu kan de opleve, hvordan politikerne laver valgkamp, og hvordan selve valghandlingen foregår til kommunalvalget.

De tre er en del af en samlet delegation på 75 politisk aktive mennesker fra Asien og Afrika, der besøger Danmark inviteret af Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD). DIPD er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, som støtter demokratiopbygning i udviklingslande.

DIPD har bedt Socialdemokratiet tage sig af en del af den samlede delegation, og de tre personer er havnet i Vordingborg. Susan Thydal (S) og Mikael Smed (S) tager dem med rundt, og derfor har de været på besøg hos borgmester Michael Seiding Larsen (V) på rådhuset, og de har hilst på flere andre politikere, herunder Heino Hahn (DF). Mandag kom de også forbi Sjællandske for at høre, hvordan pressen dækker en lokal valgkamp, og det er væsentlig anderledes end i de lande, de kommer fra.

Fra Myanmar kommer Shaa Loon, medlem af Shan Nationalities League for Democracy. Shan er en provins i den østlige del af landet og også en etnisk minoritet. I partiet er de frustrerede over nobelpristageren Aung San Suu Kyi, som de mener, er gået sammen med militæret.

- Før hun kom til magten, havde hun et godt forhold til minoritetspartierne. Men ikke længere. Vi prøver nu at gå sammen med de andre etniske minoriteter for at formidle en fredsproces, Ingen fred - ingen demokratisk proces, siger Shaa Loon.

I Malaysia er den ledende oppositionspolitiker Anwar Ibrahim fængslet for sodomi, en dom, som Human Rights Watch mener, er politisk. Yeo Bee Yin er i Vordingborg for Democratic Action Party, og hun håber på trods af undertrykkelsen og den totale mangel på pressefrihed, at det kan lykkes fire oppositionspartier at vælte den siddende regering til næste år. Den har siddet i 60 år.

I Nepal ser tingene lysere ud. Mabato Sanjaya fra Nepali Congress fortæller, at landet fik en ny forfatning i 2015. Nepal er delt op i syv regioner, som har selvstyre og selv kan udskrive skatter. Til det nationale parlament skal 40 procent være kvinder, og i det nationale parlament er tallet 30. Hele 80 procent stemte ved sidste regionsvalg.

- Alle kan starte en avis, og der er ikke nogen, der blander sig i, hvad journalisterne skriver, siger Mabato Sanjaya til Sjællandske.