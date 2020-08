På opdagelse i Stavreby

Det årlige loppemarked rundt om i Stavreby er normalt velbesøgt, men i år er det helt usædvanligt mange besøgende og salget går forrygende, fortæller Kirsten Thomsen, der får hjælp i loppeboden af datteren Nada Mogharbel og kusinen Mette Reenberg, der har taget turen fra Nordsjælland for at være med til den faste loppemarkedstradition i Stavreby.

Det er tredje år i træk, at familien går sammen om loppeboden, og Kirsten Thomsen er glad for, at man i Stavreby har så stærkt et fællesskab, at loppemarkedet nærmest kan udvikle sig til en lille byfest.