På jagt efter planter og dyr med tv i hælene

I mandags var der et filmhold ved Vadehavet, tirsdag i København og onsdag var turen så kommet til Møns Klint. Det resulterede i nogle små indslag i Go'Morgen Danmark, hvor det blandt andet lykkedes at få optagelser af vandrefalken, der yngler på Møns Klint.

En del af »Danmark redder jord« er bioblitz, hvor det gælder om at finde sjældne dyr og planter i et bestemt område. Den opgave var 3. og 4. klasserne fra Møn Skole Hjertebjerg sat på sammen med 10 elever fra Idrætshøjskolen Bosei ved Præstø.

Her ledte eleverne på stranden ved Møns Klint efter sjældne arter, som de foto-dokumenterede med kamera, da man ikke må plukke planter i de fredede områder. Bagefter fik eleverne hjælp af to eksperter til at få sat navn på fundene.