Se billedserie Medarbejderne i Vordingborg Kommunes afdeling Trafik og Ejendomme var på workshop på kommunens egne arealer for at blive klogere på biodiversitet og andre måder at passe de grønne arealer på. Her er de i Rådhusparken, som fremover bliver mere vild, men stadig park. Fotos: Mille Holst

På inspirationstur i egen park

Vordingborg - 27. maj 2021 kl. 12:33 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

En ny måde at passe de kommunale grønne arealer begynder at tage form. I sidste uge var de kommunale gartnere på workshop rundt omkring i kommunens parker og grønne arealer for at blive inspireret til, hvordan hvert sted fremover kan passes, så der gives plads til mere biodiversitet.

I januar måned blev borgerne i Vordingborg Kommune inviteret til, at komme med deres ønsker til pasningen af de grønne arealer i deres lokalområde. Det tilbud benyttede næsten 1.500 borgere sig af. På basis af svarene har komunen udarbejdet en ny driftsplan for sine grønne arealer - Den nye Dynamisk Driftsplan - og den blev enstemmigt vedtaget på Plan- og Teknikudvalgets møde i sidste måned.

Planen er bygget op om fire udviklingsretninger: Lad naturen råde, Den lysåbne skov, Storbyens Forhave, samt Aktivitet og Bevægelse.

- Planen er dynamisk. Det betyder, at planen kan tilpasses løbende, hvis vi oplever det er noget der ikke er optimalt for et driftsmæssigt perspektiv, men også hvis borgerne på sigt har ønsker, som de gerne vil have med i planen, forklarer Lise Thorsen, chef for Afdelingen for Trafik og Ejendomme.

Alle geografier med undtagelse af Bårse har ønsket udviklingsretningen "Lad naturen råde" som første prioritet. Derfor vil kommunen nu arbejde for at de kommunale arealer generelt får et vildere udtryk af hensyn til biodiversiteten.

Ifølge Lise Thorsen vil der gå op til fem år, før man vil begynde at kunne se forandringen på arealerne. Det skyldes blandt andet, at medarbejderne skal omstille sig til en anderledes pasning af de grønne arealer. Netop dette tog man fat på i sidste uge, hvor kommunen holdt intern workshop om biodiversitet på nogle af sine egne arealer i både Vordingborg og Præstø for medarbejderne i Trafik og Ejendomme. Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler deltog for at inspirere og vejlede.

Der dukker mange forskellige vilde urter op i

de nye staudemåtter. Foto: Mille Holst



Passet vild I Rådhusparken i Vordingborg bliver græsset normalt holdt kort. Men i år har medarbejderne i Vordingborg Kommune endnu ikke været forbi med græsslåmaskinen. Grunden er, at man lige vil se, hvilke urter og blomster, der kommer op på arealerne rundt om i parken. Visse græsarealer vil på et tidspunkt igen blive slået i parken, men andre vil få lov til at vokse og i stedet slås bare nogle stier rundt på området.

Det er et led i planen om at øge biodiversiteten på de kommunale arealer ved at gøre dem mere vilde.

Medarbejderne, som til daglig passer de grønne områder, vil umiddelbart gerne være med til den anderledes pasning, men de er samtidig bekymrede for, hvordan det bliver modtaget af borgerne. Derfor beder de om skilte, de kan sætte op rundt omkring, og foldere som informerer om, hvilke planter, der vokser der og hvorfor arealet ændrer udseende.

Anja Riishøj Hemmingsen, driftsleder i

Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst



Driftsleder Anja Riishøj Hemmingsen pointerer, at selvom man vil gøre Rådhusparken vildere, så vil den fortsat fremstå som park og kunne benyttes som den altid har kunnet benyttes. Øvelsen går ud på eksempelvis at udskifte nogle af de forædlede planter med hjemmehørende blomster og urter.

- Det er en anden måde at tænke park på, siger hun og Christina Kaaber Bühler understreger, at man netop i en park godt kan have både forædlede og vilde urter sammen.

Mikael Grejsen, der siden januar har været driftsplanlægger på de grønne arealer i Vordingborg Kommune, forklarer medarbejderne:

- Det er vores opgave som kommune at gå foran som et godt eksempel. Det vi gør her, er det samme, som borgerne skal gøre hjemme i haverne. I store træk er det det samme. I kan her vise, hvad det er, vi kan gøre; borgerne skal kunne komme herud og se, hvad man kan gøre.

Hvordan medarbejderne vil håndtere kravet om en vildere park er op til dem selv. Der er ikke lavet en overordnet plan fra ledelsen. I stedet ønsker man at medarbejderne selv tager initiativ og stilling fra sted til sted. Det kommer til at kræve en masse kommunikation på tværs i organisationen, og selvom Anja Riishøj Hemmingsen ikke er i tvivl om, at det ind imellem vil kikse, så er hun også overbevist om, at det bliver godt, når først alle har vænnet sig til de nye arbejdsgange.

Mikael Grejsen, driftsplanlægger på de grønne

arealer i Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst



Velvilje til omstilling En af dem, der nu skal lade "ukrudtet" stå er Michael Jørgensen. Han har normalt ansvaret for netop Rådhusparken og eksempelvis Historisk Botanisk Have, og øvelsen med at give plads til andre arter og en anden form for pasning af arealerne er en positiv overfor.

- Arbejdet er det samme. Græsset kommer bare til at gro lidt længere og give plads til biodiversitet, siger han til Sydsjællands Tidende.

Fakta Historisk Botanisk Have i Vordingborg, Frederiksmindeanlægget i Præstø og Rosenhaven i Stege vil alle bevare deres karakter af pænere haveanlæg og vil blive passet som hidtil.

Ruinterrænet i Vordingborg og Voldanlægget i Stege er fredede områder, hvor fredningerne bestemmer den fortsatte drift af de to områder.

Vejrabatter plejes fortsat under hensyntagen til trafiksikkerhed, men driftes udenfor købstæder og landsbyer så vilde som det er muligt, dog stadig med fokus på at skabe et samlet harmonisk landskabsbillede. Rabatterne vil udenfor byerne som udgangspunkt blive klippet en gang årligt. - Vi skal tage naturen lidt mere ind til byen; det er pointen, fortsætter han og synes godt visse områder af eksempelvis Rådhusparken kan omdannes til mere vild natur uden at det ødelægger parkudseendet.

Blandt andet er der lavet såkaldte staudemåtter rundt om i parken. Her får naturen plads, men gartnerne vil fortsat fjerne ukrudt. Nu er der bare mulighed for at noget af det, man tidligere kaldte ukrudt, får lov at stå.

Rådhusparken har fået "staudemåtter" og områder

hvor græsset får lov at gro højere end andre steder.

Foto: Mille Holst



- Vi skal lære at tænke anderledes, mener Michael Jørgensen, der dog også er en smule skeptisk ved fra den ene dag til den anden at lade parken skifte udseende.

- Det kræver en gradvis tilvænning. Vi starter udefra og så må man se, hvad resultaterne bliver, siger han.

Privat er Michael Jørgensen selv tilhænger af en prydhave og han nyder at gå og luge i haven. Han kan ikke forestille sig, at det nogensinde bliver anderledes - og så alligevel:

- Jeg har lovet min plejedatter, at hun får fire kvadratmeter, hun kan gøre til vild med vilje, fortæller han.

Sumpskildpadderne i søen får lov at blive - selvom

de slet, slet ikke hører hjemme. Foto: Mille Holst



