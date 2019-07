Se billedserie En julemand, der kun er lidt mindre end Jens Fjordhøj og lidt større end Gitte Brøns, levner ingen tvivl om, at her tager man julen alvorligt. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: På Tjørnemosegård er det jul året rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På Tjørnemosegård er det jul året rundt

Vordingborg - 25. juli 2019 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jens Fjordhøj og Gitte Brøns elsker jul. Parret, der sammen driver Tjørnemosegård i Tjørnemarke, kan næsten ikke få nok, og så er det ligegyldigt, om varmegraderne udenfor får sveden til at pible frem på panden.

Sådan er der åbenbart også mange andre, der har det, for parrets store julebutik, som åbnede for to år siden, har vist sig at være et populært tiltag.

- Der bliver solgt julepynt hver dag, siger Jens Fjordhøj.

- Faktisk er august vores bedste måned bortset fra december, tilføjer Gitte Brøns.

Julebutikken, som er indrettet i halvdelen af en gammel lade, kom egentlig til verden på grund af pladsmangel. Parret havde allerede et butikslokale, hvorfra de her i sommermånederne især solgte deres hjemmedyrkede honning, men i juletiden blev der rykket sammen, så der også var plads til julepynt. Men det blev efterhånden for bøvlet at skulle pakke pynten ud og væk igen, og så blev laden bygget om.

Dermed har julepynten fået sin egen butik, der holder åbent året rundt, og er gæsterne ikke i den rette stemning, når de kommer ind, så er de det som regel, når de går ud igen.

- Før solgte vi lidt julepynt, når folk ellers kom for at købe honning, som var trækplastret. Men nu er det blevet til, at kunderne kommer kun for at købe juleting, siger Jens Fjordhøj.

- Det er alle slags mennesker, der kommer. Hr. og fru Gentofte, udenlandske og danske turister. Det er danskerne, der køber mest, og der er rigtig mange udlandsdanskere, der lige skal have suppleret op med pynt. Sådan noget som kalenderlys og kravlenisser kan man ikke få i udlandet, siger Gitte Brøns.

Ét sted, der ikke bliver pyntet op til jul, er indenfor i deres private hjem:

- Vi ville gerne, men vi kan ikke nå det, siger Jens Fjordhøj med henvisning til Tjørnemosegårds åbningstider, som er alle ugens dage fra oktober til slutningen af december.

Julestemningen får de dog alligevel, for de behøver blot at gå over i butikken, hvor der spilles julemusik og serveres gløgg for kunderne dagen lang.

Dog ikke her om sommeren - men det holder altså ikke kunderne væk.

- Der er da nogle, der brokker sig lidt og siger, »Arj, nu må I stoppe, det er kun jul i december« - men der er mange andre, der kommer ind og siger »Nøjjj« og bliver i godt humør, siger Jens Fjordhøj.

Læs mere i Sjællandske torsdag