Ambulancens relativt lange responstid til 4791 Borre bør ikke bekymre borgerne, siger regionsrådsmedlem Jens Ravn (V) - for der vejes op for det med en fast akutbil i Stege og et velfungerende akuthjælperkorps på Østmøn, påpeger han. Foto: Claus Vilhelmsen

På Østmøn venter man længere end næsten alle andre på ambulancen

Vordingborg - 19. marts 2021 kl. 14:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Mens ambulanceresponstiderne på Møn og Bogø generelt ikke er blandt de laveste, så er folk, der bor med postnummer 4791 Borre, der venter længst på ambulancen. Faktisk længere end de fleste andre i regionen bortset et par postnumre, viser den nyeste statistik fra Region Sjælland, som bliver offentliggjort i dag.

Gennemsnitligt tager det ambulancen 14 minutter og 32 sekunder at nå frem til en borger i 4791 - et godt stykke over regionens samlede gennemsnit på otte minutter og 15 sekunder, og også højere end i Stege (ni minutter og 26 sekunder), Askeby (12 minutter og 44 sekunder) eller Bogø (11 minutter og 41 sekunder).

Men borgerne på Østmøn behøver ikke at bekymre sig af den grund, for regionen er udmærket bekendt med de geografiske vilkår, der gør sig gældende for Borre og omegn - og har netop derfor haft fokus på ekstra tiltag, siger Jens Ravn (V), medlem af regionsrådet og medlem af Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

- Helt overordnet synes jeg, at vi kan være godt tilfredse med vores gennemsnitlige responstider, når man tænker på, at vi har haft et år med corona. Men jo, vi har en responstid på lige over 14 minutter til Borre, og det bekræfter jo blot, hvad vi ved: At der er en vis køretid fra Stege, som vi nok ikke kan gøre noget ved, siger Jens Ravn.

Responstiden til Østmøn opvejes dog af to særlige tiltag, påpeger han: Dels tilstedeværelsen af en akutbil, der fast holder i Stege og kan kaldes ud i de tilfælde, hvor man ved, ambulancen vil være lang tid om at nå frem, og dels Østmøns Akuthjælperkorps, som består af private borgere, der rykker ud med førstehjælp og anden støtte til borgerne, mens man afventer ambulancen.

Akuthjælperkorpset har eksisteret på Østmøn siden 2014, og var i 2019 det korps i Region Sjælland, der havde flest udrykninger.

- Netop på grund af den udfordring vi har på Østmøn er jeg ekstra glad for, at vi har gjort de ting, vi har gjort, og jeg synes ikke, borgerne behøver at være bekymrede, siger Jens Ravn, og påpeger, at der i sagens natur også er en del udrykninger til Østmøn, som sker på kortere tid end gennemsnittet.

- Man skal huske på, at man bor sådan et sted, og at det kan betyde, at det godt kan være akuthjælperne, der kommer først, men de kan også rigtig mange ting. Alternativet er, at man skal have en ambulance stående fast i Borre, men der er jo altså kun tale om 62 udrykninger. Det er langt mere effektivt at satse på akuthjælperne, akutbilen og hjerteløberne, som også er kommet i gang nu, siger han.

Akutbilen i Stege har eksisteret siden 2011 og var et tiltag, Jens Ravn selv var med til at få gennemført. Derfor banker hans hjerte varmt for ordningen, som han ikke ser som værende i farezonen for en sparekniv.

- Man kan aldrig være stensikker, men nu bor der altså et regionsrådsmedlem her på øen, som har stået fadder til akutbilen i Stege. Man skal være forsigtig med at love noget, men der er på særlige udfordringer på Møn, der gør akutbilen til et vigtigt tiltag, også selvom den ikke har så mange udrykninger som andre af regionens akutbiler, så jeg kan ikke se noget godt argument for at fjerne den, siger Jens Ravn.