Overvældende interesse for den nye Rema 1000

Vordingborg - 22. oktober 2019 kl. 17:04 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har helt sikkert generet nogle naboer under arbejdet, og det undskylder vi selvfølgelig for. Det, vi har generet jer for, må I spise jer mætte i pølser for. Sådan lød det muntert fra bygherrerådgiver John Krøjmand, da han tirsdag eftermidddag bød indenfor til rejsegilde på den nye Rema 1000 i Køng.

- Normalt er der vel omkring en 40-50 besøgende, forklarede bygherrerådgiveren, der denne gang kunne byde lidt over 100 besøgende velkommen.

Det store antal besøgende skal ses i lyset af, at Rema 1000-byggeriet har været særdeles omdiskuteret siden planerne første gang blev offentliggjort. Flere frygter at placeringen ved Næstvedvej vil skade områdets andre dagligvarebutikker, og at borgere i Lundby vil få langt til nærmeste indkøb, hvis den nye Rema 1000 ender med at koste byens købmandsbutik livet.

Ved tirsdagens rejsegilde var langt de fleste dog begejstrede for udsigterne til den nye butik.

Kendt ansigt som købmand Det bliver Jesper Clausen, der skal være købmand i den nye butik. Han har kortvarigt været købmand i Rema 1000 Præstø før han kom til Rema 1000 i Vordingborg som souschef. Nu glæder han sig til at kunne åbne en butik helt fra bunden af.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at kunne åbne butikken. Jeg kender Rema 1000 godt, men det bliver noget helt andet at kunne starte butikken fra bunden af, at kunne sætte dagsordenen fra dag et og ikke mindst selv at kunne sammensætte hele holdet, forklarer Jesper Clausen, der fik et hav af lykønskninger fra de mange fremmødte ved tirsdagens rejsegilde.

- Det er rart at få en god modtagelse. Det viser jo bare, at folk har manglet en Rema 1000 her i området, forklarer købmanden.

- Det viser sig, at mange af vores faste kunder i Vordingborg faktisk kommer her fra Køng-området, så jeg er da glad for, at jeg nu kan komme ud til dem, i stedet for at de skal køre ind til os, forklarer han.

Den nye Rema 1000 skal efter planen åbne 28. november.