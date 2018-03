Dina Kristensen er glad for, at Stop Spild Lokalt har fået lov at låne lokalerne hos Ungdomsklubben på Spangen, selvom det kun er for en kort stund. De frivillige uddelere af overskudsmad leder stadig efter fast adresse et sted i byen.Foto: Lars Christensen

Overskudsmad når ud til endnu flere byer

- Det er desværre kun midlertidigt, at vi kan få lov at være i ungdomsklubben, så vi er stadig på jagt efter mere faste rammer i Præstø. Vi har ledt længe, men det er svært at finde noget, som folk vil stille gratis til rådighed, forklarer Dina Kristensen, der er leder af Stop Spild Lokalt i Præstø.

- Men folk har heldigvis været rigtig gode til at donere køleskabe og frysere, så vi skal nok klare os i påskedagene. Det er super dejligt, at folk vil støtte op om os, forklarer lederen, der får hjælp til madvareindsamlingen og udleveringen af omkring 15-20 frivillige.

Dina Kristensen var selv med til at hente og uddele mad i juledagene, og hun har med egne øjne set det store behov for gratis mad, der er blandt dele af befolkningen.

- Det er jo synd, at der ryger så meget mad ud, når der er så mange, der har brug for det - Også her i Præstø. Jeg ved, der var flere familier, der i juledagene tog fra Præstø til Vordingborg for at hente maden. Nu slipper de for den lange tur, forklarer hun.