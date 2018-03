Fritidsområdet ved Barmosen giver i dag plads til motocross og gocart sammen med blandt andre bueskydning og flugleflugtskydning. I fremtiden kan andre afarter af motorsport komme til. Illustration: Googlemaps

Overskudsjord giver baner til mere motorsport

Vordingborg - 28. marts 2018 kl. 06:55 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som den første kommune i landet er Vordingborg Kommune ved at føre en jordstrategi ud i livet, skriver Sjællandske onsdag. En strategi, der både betyder, at entreprenører slipper billigere af med overskydende jord samtidig med, at jorden gør gavn der, hvor den er i overskud.

I første omgang lægges der op til, at overskudsjord kan bruges til Danmarks første bane for motorsporten enduro, en slags forhindringsløb for motocrossmaskiner, på fritidsområdet ved Barmosen. Her holder i forvejen en række støjende sportsgrene til, fordi der er langt til naboer, og ud over en bane til enduro-kørerne, så kan der med overskudsjord også blive bedre baner til bocart, som er kørsel med terrængående gocart-vogne.

I første omgang skal der etableres et modtageanlæg for overskudsjord, og når der er jord nok, så kan banerne anlægges.

- Hvornår det bliver, afhænger af byggeaktiviteten lokalt, siger Simon Mundus, som er sagsbehandler i jordforureningsgruppen ved Vordingborg Kommune.

Miljøudvalget har projektet på dagsordenen i næste uge og ventes at sige god for det, idet projektet over en årrække kan mindske CO2-udledningen med anslået 2900 tons. Samtidig kan erhvervslivet spare 24 millioner kroner, uden at det vil koste kommunen penge.

- Erhvervslivet skal betale 55 kroner per ton ren jord, som deponeres. Alternativet for dem er at deponere til samme pris i Køge eller Rødby, og her sparer de transportudgiften, forklarer Simon Mundus, som understreger, at kommunen af konkurrencehensyn til private jorddepoter ikke må modtage jorden gratis.

Strategien for at udnytte overskudsjord blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i juni 2016, men det er først nu, den kommer til at virke i praksis.