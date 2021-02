Overraskelse på vej til 5.-6. klasserne

Det bliver ikke i denne omgang, at eleverne på 5. og 6. årgang får lov at vende tilbage til skolen. De er fortsat hjemsendt og har været det længe. Derfor trænger de til et smil - det får de fredag 26. februar klokken 10, hvor der venter en virtuel overraskelse.

- De hjemsendte elever fylder meget i vores bevidsthed og i de politiske drøftelser. Eleverne skal vide, at vi tænker på dem og hver dag krydser fingre for, at de snart kan komme tilbage til deres skole, kammerater og en hverdag, der ikke er styret fuldstændigt af Covid-19, fortæller Nikolaj W. Reichel (S), formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie.