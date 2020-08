Artiklen: Over et ton tøj indsamlet til de fattige familier

- Det er dejligt at se så stor en opbakning. Især fra et område som Vordingborg, hvor der måske ikke er så mange, der har kendt til os i forvejen, fortæller Sanna Rasmussen.

Sidste uges indsamlingsuge var et første forsøg på at finde en anderledes måde at hjælpe de trængte familier på, og den store succes har givet Sanna Rasmussen blod på tanden. Med tiden er det tanken, at der skal afholdes lignende indsamlingsuger rundt om i resten af landet.