Se billedserie Omveje på mellem tre og fem kilometer er uundgåelige, hvis man vil ind og ud af Vordingborg mod vest i de kommende uger. Broen ved stationen er fra i dag spærret og på kortet ses de to alternative ruter. De røde pile viser ruten Brovejen/Rampen/Orevej/Marienbergvej og de gule pile viser ruten Brovejen/Københavnsvej.Illustration: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Over 8000 bilister rammes af brolukningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Over 8000 bilister rammes af brolukningen

Vordingborg - 03. januar 2018 kl. 18:16 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knap 8000. Så mange biler passerer i løbet af et døgn hen over broen ved Vordingborg Station.

Læs også: Se den nye Næstvedvej

Men nu må de mange tusinde bilister i de kommende uger ud på en længere omvej for at komme ind og ud af Vordingborg. Torsdag klokken 7 bliver broen på Næstvedvej lukket, og det bliver først muligt at komme med bil over jernbanen igen, når Ny Næstvedvej-broen efter planen står færdig sidst på måneden.

Antallet af indfaldsveje i Vordingborg er i forvejen ikke prangende, og derfor har bilisterne ikke mange alternativer at vælge mellem, mens broen er lukket.

Korteste omvej er på 3,7 kilometer og går via Brovejen, ned ad Rampen, gennem viadukten på Orevej og op ad Marienbergvej.

Vælger man i stedet at køre nordpå ad Brovejen og tage Københavnsvej ind til byen og videre ad Chr. Richardsvej og Boulevarden ned til stationen, så bliver turen 5,4 kilometer lang. De ekstra kilometer kan dog hurtigt være tjent hjem igen, hvis man skal til eller fra den østlige del af byen.

Nedrivningen af den gamle bro over jernbanen er et af de sidste afgørende skridt i etableringen af den nye vestlige indfaldsvej til Vordingborg. Kommunen håber på at kunne forbedre byens infrastruktur og sørge for en smidigere trafikafvikling ved at lede bilisterne direkte over på Valdemarsgade i stedet for Algade.

Under hele det afsluttende arbejde med den nye bro vil det stadig være muligt for gående og cyklister at benytte en gangbro.

relaterede artikler

Se billederne: Jans hus er snart fortid 04. marts 2017 kl. 09:09

Nu ryger post- huset 06. februar 2017 kl. 22:41

Stort anlægsprojekt klar til at gå i gang 20. september 2016 kl. 07:03