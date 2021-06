Over 100 år gamle dokumenter dukkede op på lageret

- Protokollerne tager ikke lang tid at registrere. De får et nummer og så er det på plads, siger Berit Christensen, der derefter lægger protokollerne i arkivkasser og stiller dem på lokalarkivets lager. Hun forventer ikke, at mange vil få brug for at kigge i dem, men især forskere har af og til brug for denne type materiale, hvorfor det er vigtigt, at arkivet har det. Nogle af protokollerne går helt tilbage til 1902; det er bankens hovedbøger, hvor alle udlån og indlån er registreret - længe før digitaliseringen.