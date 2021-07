Se billedserie Forfatter Ole Thestruphar netop udgivet en bog om gamle ordsprog. Dem kan vi stadig lære meget af i dag, mener han. Foto: Mille Holst

Ordsprog kan sige os noget om, hvem vi er

Vordingborg - 29. juli 2021 kl. 12:45 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Ole Thestrup er fascineret af gamle ordsprog. han har udgivet flere bøger med udgangspunkt i ordsprog og filosofiske talemåder. Seneste skud på stammen giver et indblik i fæstebøndernes levevilkår.

Forlaget Apostrof tilhørte i mange år Ole Thestrup og hans hustru. Her udgav de blandt andet nogle bøger, de kaldte "Grafitti", som indeholdt moderne slangudtryk, som man kan finde dem på eksempelvis toiletter, husmure og lignende. Bøgerne blev utroligt populære, da de udkom i midten af 1980'erne men de tændte også en gnist i Ole Thestrup, der siden har interesse for gamle danske ordsprog.

- Ordsprogene er så jordnære, men det er meget fin visdom, siger han og mener, de giver et indblik i de forhold især bønderne levede under i gamle dage.

Han har for nogle år siden solgt forlaget og har siden 2014 levet en pensionisttilværelse på Vestmøn - og her bliver tiden blandt andet brugt på at skrive bøger.

For nylig har han udgivet bogen "Alle vil styre i godt vejr" med undertitlen "Danske ordsprog, der ikke må gå i glemmebogen.

Bogen er baseret på Peder Syvs samlinger, som Rasmus Nyrop udgav i begyndelsen af 1800-tallet.

Hvert ordsprog har Ole Thestrup forsynet med en forklaring eller en kommentar - og gerne med et humoristisk blink i øjet og tråde til nutidens samfund. Således har eksempelvis den nylige minksag fået en plads i bogen, og Ole Thestrup giver også et andet eksempel:

"Det ene sværd holder det andet i skeden", lyder et af bogens citater.

- Det er det, der også i vore dage afholder os fra de helt store krige, mener forfatteren, der i ordsprogene også finder evidens for at menneskeracen ikke ændrer sig meget over tid.

Et blik ind i levevilkårene For Ole Thestrup er de gamle ordsprog et blik ind i især fæstebøndernes levevilkår, og de har haft det overordentligt hårdt, mener han. Bønderne levede som slaver på de fæstegårde, som herremanden gav dem i fæste.

- De var bundet til den gård så længe, det passede herremanden. Gårdene gav ikke nok til at de kunne betale tiende til herremanden, så de måtte desuden arbejde for ham, fortæller Ole Thestrup og mener, at det har været særlig hårdt at være fæstebonde på Sydsjælland og Lolland Falster.

- Det her område var et fattigt område og herremændene har været totale diktatorer her, siger han og mener, at det fortsatte, selvom man ophævede stavnsbåndet. Ifølge forfatteren er der en bestemt grund til det:

- Her var der ikke noget borgerskab. Man havde adelen og bønderne, men ikke noget borgerskab. Det er bund og top. Sådan er det sådan set stadig i dag, mener Ole Thestrup, der på mange måder synes, at vi mennesker "er nogle forbrydere".

Citat "Lammets brægen tirrer tigeren."

Siger man de store imod,

risikerer man at blive ædt. "Lammets brægen tirrer tigeren." - Jeg er lidt rystet over god skik og brug i vore dage, siger han og håber, at den seneste bogudgivelse kan ruske lidt op i os alle sammen og give os om ikke en løftet pegefinger, så i al fald en filosofisk og humoristisk indgang til menneskets natur. Ordsprogene giver kort sagt et indblik i, hvad man før i tiden gjorde for at "ruske op i moralen".

- Det er de samme forbrydelser, vi har lavet altid og den samme utilpassethed i ungdommen, mener forfatteren, der synes, at vi i dag dog savner noget selvindsigt, ydmyghed og selvbesindelse. Det håber han, de gamle ordsprog kan være med til at give os alle sammen tilbage.

Fakta Bogen "Alle vil styre i godt vejr" er forfattet af Ole Thestrup og udgivet på forlaget Mellemgaard.

Bogen kan dels lånes på landets biblioteker, dels købes i boghandlerne.

Bogen er udgivet med støtte fra Veluxfondene. Seneste bøger Udover "Alle vil styre i godt vejr" har Ole Thestrup fornylig også udgivet bogen "Med egne ord", der rummer en lang række af hans egne aforismer, samt bogen "Det er en kunst at nyde livet", der rummer en række citater af den franske renæssancefilosof Michel de Montaigne.

- Jeg citerer hans essays efter tilladelse fra hende, der har oversat dem til dansk og så har jeg skrevet en lille historie om hans liv relateret til citaterne, fortæller Ole Thestrup, der oplever, at eksempelvis Montaignes essays om uddannelse er meget relevante den dag i dag.