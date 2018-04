Se billedserie I samarbejde med biblioteket, musikskolen og Makerspace vil Till Junkel og Christian Hillesø skabe en form for scene ude foran Kulturarkadens indgang. Det skal give brugerne af kulturhuset rammerne for at lave foredrag eller møder på græsplænen.Foto: Lars Christensen

Ordene skal binde byen bedre sammen

Vordingborg - 17. april 2018 kl. 09:04 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Røde betonbogstaver 15 forskellige steder langs med ruten fra Vordingborg midtby i nord til Kulturarkeden i syd.

Det er udgangspunktet for den nye kulturrute, som de mønske kunstnere Christian Hillesø og Till Junkel allerede er langt med planerne for.

Ruten er en af stierne under »de røde løbere«-projektet, der skal være med til at binde byen bedre sammen.

I Vordingborgs sydlige del handler det specifikt om at lokke gående og cyklister af en anderledes rute til Kulturarkaden, hvor man kan få et bedre indtryk af naturen og kulturhistorien i området end ved at følge de store veje som Marienbergvej eller Færgegårdsvej.

Her vil de lave en række ord i rød beton, der skal fortælle om området og bruges til at sidde på og kravle på.

Kunstnerne arbejder også på tre større projekt langs med ruten.

Ved Borgercentret i Algade vil de lave et kunstværk sammen med byens veteraner, ved Gåsetårnskolens Marienberg-afdeling arbejder man sammen med eleverne på et kunstværk med fokus på ordlyde og stavning med hjælp af rød asfalt.

Ved Kulturarkaden har politikerne i plan- og teknikudvalget for nyligt givet dispensation til lokalplan, så der kan laves en form for scene ude på græsarealet foran Kulturarkadens indgang. Her vil kunstnerne nu i gang med et projekt sammen med stedets brugere, herunder biblioteket, musikskolen og Makerspace

- Vi har gjort rigtig meget for at inddrage så mange borgere i projektet som muligt. Folk har været meget positive, selvom en del siger, at de ikke helt forstår valget af rute, men den har vi ikke selv valgt. Det er De Røde Løbere, der har udpeget den, forklarer Till Junkel.

Arbejdet med Kulturruten fortsætter de kommende måneder og første del forventes færdigt midt i juni.