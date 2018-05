Optagelser blokerer Adelgade

Onsdag 9. maj er dagen før de store forberedelser til Fransk Forår i Præstø. Men i år bliver det også dagen, hvor det sidste slag skal slås for filmen Ninna. Her optager man i Adelgade mellem nummer 14 og 61, og det betyder, at gaden vil være afspærret fra klokken 16 til 18.

- Butikkerne bliver kun er tilgængelige på gåben i tidsrummet og ligeså vigtigt er det, at man måske skal vente 10 til 15 minutter med at lukke, hvis vi mod forventning ikke er færdige med optagelsernek klokken 17.30. Vi håber, at vi ikke er til for megen gene for handlende og beboere, lyder det fra folkene bag filmen.