Oprykningsfest

Der var lagt op til spænding i lørdagens Serie 2 kamp på Ørslev Stadion mellem Ørslev og Gørslev. Det var nemlig rækkens nummer 1 og 3 der tørnede sammen. Hjemmeholdet kunne, efter to nederlag i træk, med en sejr sikre sig førstepladsen og oprykning til Serie 1. Gørslev var pisket til sejr for at holde fast i drømmen om at snuppe en af de to oprykningspladser. Spændingen om resultatet udeblev dog, da Ørslev vandt hele 6-0.

- Vi har haft et mål hele sæsonen, og det var at blive nummer et og sikre os oprykning til Serie 1. Det, at vi har meldt det ud fra start af, og drengene har opfyldt målsætningen uden at ryste på hænderne, er fantastisk. Vi ved godt der er nogle, der var sikre på, vi var ved at få gummiben efter to nederlag i træk. Men vi har knoklet videre til træning og trænet hårdt selvom sæsonen er ved at være slut. Så kan kun være imponeret over holdet, der, ud over at spille fint fodbold, også har vist, de er nogle mandfolk, vi kan regne med, siger Sonni Ørregaard efter kampen.