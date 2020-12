Stisystemet og dermed slaggerforureningen forgrener sig rundt i området. Når det skal renses op, er det halve arbejde i forhold til at etablere en indkørsel fra Jungshovedvej alligevel gjort, siger lokalforumsformand Klaus Lindegaard. Illustration: Vordingborg Kommune

Oprydning kan løse trafikkaos i villakvarter

Vordingborg - 16. december 2020 kl. 09:53 Af Nina Lise

Når politikerne onsdag mødes online til kommunalbestyrelsesmøde, skal de tage stilling til en ekstraregning på knap 2,2 millioner kroner til uforudset oprensning af slagger på den grund, hvor den nye daginstitution skal bygges i Præstø.

Omkring 850 meter stisystem fordelt over det meste af grunden skal have gravet det øverste lag af i to og en halv til seks meters bredde.

Når gravemaskinerne alligevel skal endevende området, bør man kigge på trafikken én gang til, siger Klaus Lindegaard, formand for Præstø Lokalforum.

- Hvis de skal grave op, er halvdelen af arbejdet til en indkørsel og sti fra omfartsvejen alligevel gjort. Det kunne aflaste boligområdet for trafik fra 100 biler hver morgen og eftermiddag, siger Klaus Lindegaard.

Han mener, at der fra kommunens side mangler en opsamling på borgernes svar på høringen, der udløb 16. november.

Allerede i planlægningsfasen påpegede en følgegruppe, at det er uhensigtsmæssigt at lægge adgangsvejen til en ny stor daginstitution gennem et villakvarter. Og på et borgermøde i oktober var der kun én ting, der optog de fremmødte - frygten for trafikkaos,

- Nu, hvor der kommer en uventet ekstraregning til oprensning, frygter beboerne, at der slet ikke bliver råd til trafikforanstaltninger, siger Klaus Lindegård.

Han forudser svaret fra den kommunale forvaltning: At det er for dyrt at etablere en rundkørsel på omfartsvejen.

- Men vi kan jo se i T-krydset Jungshovedvej/Næbvej, at svingbaner kan fungere. Det behøver ikke at være så dyrt, siger Klaus Lindegaard.

- Det ville også løse problemet med alle dem, der benytter hundeskoven. De holder i rabatten i dag. Så kunne de komme rigtigt ind og parkere.