Opråb til foreninger: Skær ned på aktiviteter

Der er lige nu en markant stigning i antal smittede med coronavirus i Vordingborg Kommune, og det er især børn og unge i alderen 10-19 år, der fylder i statistikken over nye smittetilfælde.

Derfor har kommunens kultur- og fritidsafdeling skrevet ud til alle foreninger for at bede dem om fortsat at tage corona-smitten alvorlig.