Opråb fra testcentre: Husk at afbestille tid

Vordingborg - 18. december 2020 kl. 19:06 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

På trods af, at Region Sjælland har udvidet åbningstiderne i testcentret i Vordingborg, så er det nærmest umuligt at få en test lokalt. Tiderne er nemlig blevet revet væk.

Derfor er det vigtigt, at de, der alligevel ikke skal bruge deres testtid, afbestiller eller ændrer tiden på www.coronaprover.dk, så andre kan få glæde af den.Sådan lyder budskabet fra regionen, der også understreger, at testcentret kun er for dem, der har bestilt tid på forhånd.

Vordingborg-testcentret har åbent alle dage fra 10 til 15 til og med 22, december. Derefter går man efter planen tilbage til den ugentlige åbningsdag. Der vil desuden ikke være åbent på helligdage i julen og nytåret.

I Næstved og Nykøbing Falster er åbningstiderne frem til 22. december udvidet til klokken 20.30.

Der er i testcentrene reserveret tider i et særligt spor til nære kontakter, der altså er i risiko for at være smittet. For nære kontakter er ventetiden kun 0-1 dage.

Borgere, der er syge og har brug for kontakt til en læge, kan via praktiserende læge eller lægevagt får en lægehenvisning til en Covid-vurderingsklinik på et af regionens sygehuse (Nykøbing, Slagelse, Holbæk, Køge eller Roskilde). For andre uden symptomer kan alternativet være en hurtig-test hos Falck, der nu har testcentre uden tidsbestilling i blandt andet Næstved og Nykøbing F.