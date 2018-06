Oplevelseskort er klar: Lanceres til Vandugen

- Nogle laver kort over, hvor der for eksempel er godt at sejle i kajak, men det unikke her er, at vi har lavet et kort over alt det, der er under vandet, fortæller kultur- og fritidskonsulent Helle Græsdal og tilføjer, at der bliver et fysisk kort samt et digitalt kort i form af en hjemmeside. Her finder man anvisninger til, hvor der er godt at dykke, samt historier om det, der gemmer sig under havoverfladen.