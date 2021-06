Daglig leder af Hjørnestenen, Søren Eriksen (tv). håber på, at deres åbent hus vil medvirke til, at der snart bliver anbragt børn og unge på opholdsstedet. Foto: Cathrine Hasager

Send til din ven. X Artiklen: Opholdssted får kommunebesøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opholdssted får kommunebesøg

Vordingborg - 22. juni 2021 kl. 20:00 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Opholdsstedet Hjørnestenen har stået færdigrenoveret og klar til at modtage anbragte børn og unge siden oktober sidste år. Men stadig står gården ubeboet. Personalet venter blot på, at der kommer børn i alderen 8-17 år, som skal bo på Hjørnestenen.

Torsdag den 17. juni inviterede ledelsen og personalet på Hjørnestenen naboer, samarbejdspartnere, sagsbehandlere, socialrådgivere og andre interesserede til åbent hus. Daglig leder Søren Eriksen håber på, at det vil bidrage til, at der kommer gang i opholdsstedet.

- Vi har inviteret omkring 30 kommuner til at kigge forbi og se vores gård, siger han. Eriksen håber nemlig, at besøget fra kommunerne vil få dem til at tænke på Hjørnestenen, når de skal anbringe børn.

- Vi kan få anbragt børn fra mange forskellige kommuner, så det gælder for os om at gøre os bemærket, så kommunerne vælger os, når de skal anbringe børn, forklarer Søren Eriksen.

Lokalt samarbejde Selvom dagens åbent hus er tiltænkt især besøg fra kommuner på Sjælland, håber Søren Eriksen, at opholdsstedet på sigt kan få et stærkt samarbejde med lokalsamfundet.

- Alt afhængig efter alderen på de børn, der bliver anbragt her på Hjørnestenen, vil vi gerne have kontakt til de lokale foreninger og butikker, siger han og tilføjer:

- De børn og unge som skal bo her hos os, kan i den forbindelse blive en del af de lokale sportsklubber eller eksempelvis få et job i det lokale supermarked. Han mener nemlig, at det vil gavne de børn og unge der skal bo på Hjørnestenen, at de kender til lokalsamfundet og vice versa. Det skaber en tryghed og forhåbentlig nogle gode muligheder for begge parter.

Ungdomsboliger Gården Hjørnestenen består af tre bygninger. Den midterste er hovedbygningen, hvor de anbragte børn og unge har soveværelse, toilet, bad, fællesrum og køkken. Den ene længe til højre skal bruges som mødelokale og kontorfaciliteter. Her skal de store røde porte pilles ud og erstattes af glasdøre, hvor personalet kan holde statusmøder eller have besøg fra sagsbehandlere.

- Det er rart, at der er et sted, hvor man kan tale i fred, uden at det bliver overhørt, siger Søren Eriksen og påpeger, at der derudover er mulighed for at lave et trænings- eller kreativitetsrum ved siden af.

- Og så har vi jo hele førstesalen, hvor der er plads til bordtennis eller billardbord, siger han. Længen til venstre håber han at kunne få renoveret om til to udslusningsboliger, som vil være et kommunalt tilbud til de unge, der har behov for det.

- De unge skal jo flytte ud, inden de fylder 18 år, sådan er reglerne, og det kan godt være lidt overvældende. Derfor vil vi gerne kunne tilbyde de unge, der har lyst og behov, til at flytte ind ved siden af, siger han og tilføjer, at det for nogle kan være en god ide, hvor de bor selv, men stadig har mulighed for at få voksenstøtte og samvær.