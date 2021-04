Opgraderer med store japanske maskiner

Jacob Kayser Elkjær og Henrik Thorsen nøjedes oprindeligt med at udleje sig selv som maskinførere. Da de for 12 år siden blev enige om også at leje maskinkraft ud, var det med en enkelt brugt gravemaskine som aktiv. De fandt hurtigt ud af, at der nok skulle lidt mere til, hvis maskinen skulle lejes ud. Duoen investerede i en maskine mere, og de besluttede at gøre deres firma til en servicevirksomhed med udlejning i stedet for et entreprenørfirma. De ville ikke selv tage opgaver ind men leje både maskiner og maskinførere ud til andre.