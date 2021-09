De ansatte, der står for rengøringen og vedligeholdelsen af kommunens ejendomme, skal have et større lokalt ejerskab med ny struktur. Modelfoto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Opgør med centralisering: - Vi savner pedellerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opgør med centralisering: - Vi savner pedellerne

Vordingborg - 19. september 2021 kl. 05:25 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det lokale ejerskab er gået tabt i centraliseringens hellige navn. Sådan lyder erkendelsen fra politikerne i Plan- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune.

Politikerne har derfor presset på for at få skabt såkaldt »decentrale tværfaglige tekniske serviceteams«. Det lyder teknisk, men det handler i bund og grund om, at de kommunale ansatte, der står for rengøring, driftsopgaver og bygningsvedligehold, fremover skal arbejde i lokale teams fordelt ud rundt om i kommunen.

de lokale serviceteams skal fremover arbejde mere selvstændigt og selv tage den lokale dialog med brugerne af kommunens bygninger.

Ændringen skyldes et ønske om at komme tilbage til tidligere tiders mere lokale drift af hver enkelt skole, daginstitution og kontor.

- Vi har længe i kommunalbestyrelsen haft et ønske om at få noget tilbage, der minder om de tidligere pedelordninger, hvor der var mere lokal ejerskab over driften af bygningerne, forklarer Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget.

- Når man har kørt så meget centralisering, som vi har set i de senere år, så er der nogen ting, der går tabt. Derfor har vi fra politisk side presset på for at få kigget på hele området igen, forklarer udvalgsformanden, der erkender, at driften af mange af kommunens områder alt for længe har været for overfladisk.

- Når der er et fast personale, der kommer det samme sted, så får personalet en bedre føling med hvert enkelt sted, tilføjer udvalgsformanden.

Der bliver ikke tale om de gamle pedelordninger, hvor hvert enkelt skole eller daginstitution havde sin egen pedel. I stedet deles kommunen op i tre geografiske områder, hvor hvert serviceteam får ansvaret for de kommunale bygninger og arealer i det område.