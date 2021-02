Den 57-årige mand overdrog to jagtgeværer til til sin bror, selvom han godt vidste, at broren ikke havde våbentilladelse. Geværet på billedet er fra en gammel sag. Foto: Allan Grasberger

Onkel til hjernen i narkoring i retten for våbenoverdragelse

Vordingborg - 05. februar 2021

Et brudt løfte fra en kriminel bror var fredag lige ved at koste en 57-mand en fængselsstraf på ca. fire måneder.

Anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Mustafa Adan ville have ham dømt for at have overdraget to jagtgeværer til sin bror i Ørslev ved Vordingborg, og det var også lykkedes, hvis ikke det var sket for mere end fem år siden.

Dommer Katja Haack Nielsen og de to domsmænd frikendte ham, og dommeren kundgjorde, at det kunne siges med ét ord: Forældelse.

Dermed kunne manden ånde lettet op, selvom han havde begået et ulovligt forhold.

Kriminel familie

Der var ellers grund nok til at være skeptisk over for, om manden havde rent mel i posen. Han havde købt de to geværer på nettet, og et års tid efter kørte han til Ørselv for at sælge dem til sin bror. Det var i 2014.

Adskillige år senere den 10. december 2019 lavede politiet en razzia i broerens hjem, og der fandt de de to geværer i en papkasse under sengen samt en salonriffel og nogle hælervarer. Geværerne var skilt ad, men funktionsduelige, viste det sig, da en politimand samlede våbnene og skød dem af.

Broren fik tre års fængsel.

Som om det ikke var nok, var broren en del af den narkoring, der blev kendt under navnet Jungshoved IF. Det har ikke noget med personerne i den tidligere fodboldklub at gøre, men ringen brugte det forladte klubhus som central. Brorens søn fik 11 års fængsel for at være hjernen i narkoringen i september 2020. I alt 11 personer er dømt i sagen.

Våbentilladelse

Den 57-årige mand forklarede i retten, at han havde købt de to haglgeværer på nettet. Da han blev spurgt, om han havde våbentilladelse, svarede han, at det havde han haft siden 2004, og han kunne ikke købe geværerne uden. Han meddelte politiet, at han havde købt våbnene og låste dem inde i sit våbenskab.

Da de kostede under 1.000 kr. for begge to, gik han ud fra, at de ikke virkede, for det var alt for billigt. De blev sendt til ham i en papkasse, og inden han kørte ned til sin bror med dem et års tid senere, skilte han våbnene ad igen og lagde dem tilbage i kassen.

Den 57-årige vidste godt, at broren ikke havde våbentilladelse, men en af brorens venner ved navn Hans skulle være til stede ved overdragelsen i Ørslev. Hans kom bare ikke, og broren fik geværerne alligevel. Pris: 1.000 kr.

Et års tid senere spørger den 57-årige broren, om han har fået våbentilladelsen bragt i orden. Men broren giver ham et afvisende svar.

Herefter hører den 57-årige mand ikke noget til de våben før januar 2020, hvor brorens kone ringer og fortæller ham, at deres hus er blevet ransaget, og broren er arresteret.

Forældelse

Broren vidnede i retten fredag, han var på udgang fra Storstrøms Fængsel. Han ville gerne vidne, selvom man ikke har pligt til at vidne mod sin egen bror. Men han var dog ikke meget bevendt til støtte for den 57-årige. Broren erkendte, at han kendte Hans, men mente ikke, at Hans skulle være til stede ved overdragelsen. Han kunne hjeller ikke huske, hvor mange år geværerne skulle have ligget under sengen, selvom Mustafa Adan blev ved med at spørge. Spørgsmålet skulle vise sig at blive meget centralt, da der er en forældelsesfrist på fem år. Det endte med at redde den 57-årige fra en fængselsstraf.

Anklageren fastslog, at selvom den 57-årige havde våbentilladelse, var det ulovligt at overdrage geværerne til sin bror, der ikke havde.

- Og det er en skærpende omstændighed, at transporten skete i en papkasse. Det er uforsvarlig omgang med funktionsduelige våben, sagde Mustafa Adan.

Han satte trumf på på ved at citere tiltaltes bror for, at Hans ikke skulle have været til stede ved overdragelsen.

Forsvarer Adam Henning-Bengtson erkendte i sin procedure, at overdragelsen var sket.

- Men forældelsesfristen er fem år, og min klient er ikke ansvarlig for, at hans bror opbevarer våbnene i mange år, sagde forsvareren.

Det gav dommeren og de to domsmænd ham ret i, og den 57-årige kunne forlade retten som en fri mand.