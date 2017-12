»Her er fantastisk smukt. Og så kort mellem havnene.« Annemette Hommel slog fredag eftermiddag et slag forbi havnen ved Masnedsund, som er en af de ni havne, hun fra 1. januar har ansvaret for. Foto: Poul Poulsen

Omstridt officer skal lede de ni lystbådehavne

Vordingborg - 02. december 2017 kl. 06:24 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Annemette Hommel, 50 år og oberstløjtnant af reserven, tiltræder 1. januar som ny chef for lystbådehavnene i Vordingborg Kommune. Hun blev landskendt, da hun i 2005 blev hentet hjem fra Irak og tiltalt for pligtforsømmelse ved ikke at behandle terrormistænkte irakere korrekt under afhøringer.

En tiltale hun blev frikendt for i Østre Landsret og tilkendt erstatning for uberettiget hjemsendelse.

Annemette Hommel har siden 2013 boet i Nørre Alslev med sin ægtefælle og en datter på halvandet år. Hun skifter fra en stilling som chef for kvalitet og udvikling ved EUC Sjælland og forklarer, at hun ser frem til et arbejde, hvor hun i høj grad skal arbejde sammen med frivillige kræfter i foreningslivet.

- Jeg skal lytte, og jeg skal i dialog. Mit vigtigste arbejdsredskab bliver ørerne, når vi skal have udnyttet og udviklet det potentiale, der er på lystbådehavnene, siger Annemette Hommel.

Ny chef efter kritik

I Vordingborg Kommune skal hun stå for driften af de ni kommunale lystbådehavne. En stilling som Anders Arfelt fratrådte i august efter at være skarpt kritiseret af flere af havnebestyrelserne.

- Nu skal der ro på. Havnene er et område, hvor mange interesser mødes. Den kommunale interesse i blandt andet turisme mødes med foreningerne, de daglige brugere og de mange frivillige, som jeg har meget respekt for. De udfører et stort arbejde uden at få løn for det, og der er ingen, som kan fortælle dem, at de skal lave det og det. De bestemmer selv, hvad og hvor meget de vil.