Omstridt landmandspar dømt for 22 forhold

23 forhold stod på anklageskriftet, da den 37-årige kvinde og 49-årige mand dukkede op i Retten i Nykøbing Falster, og de to blev dømt for alle forhold på nær ét. Sagen vedrører et kvægbrug på Østmøn, som længe har været en torn i øjet på Vordingborg Kommune.

Vordingborg - 04. oktober 2020 kl. 15:55 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Anklageskriftet var ikke for folk med svage nerver, da et landmandspar fra Østmøn i sidste uge stod tiltalt ved retten i Nykøbing Falster. Parret, en kvinde på 37 år og en mand på 49 år, var tiltalt for ikke færre end 23 forhold vedrørende deres kvægbestand - forhold, der spændte vidt fra dokumentfalsk, manglende mærkning af nogle af dyrene, manglende fodring, undladelse af at bortskaffe døde dyr og, i de værste tilfælde, til at have ladet nogle af dyrene gå ubehandlet med sygdom og skader, så dyrene endte deres dage i store lidelser.

- Ved undladelse af at lade dyrene blive undersøgt af en dyrlæge og behandlet eller aflivet, har dyrene været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, lyder en del af beskrivelsen eksempelvis i blot ét af forholdene, som er underbygget af udtalelser fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, embedsdyrlægen samt Det Veterinære Sundhedsråd.

Den 37-årige kvinde nægtede sig skyldig i alle forholdene, mens den 49-årige mand erkendte sig delvist skyldig i to af forholdene og skyldig i otte andre.

De to forhold, han delvist kunne erkende, omhandlede to tilfælde af overtrædelse af bekendtgørelsen om mærkning og registrering af kvæg, mens de otte fuldt erkendte forhold vedrørte andre forhold vedrørende mærkning samt flere forhold om opbevaring af døde produktionsdyr.

De to tiltalte, hvoraf hun stod tiltalt som besætningsejer, mens han var tiltalt som pasningsansvarlig, blev frikendt for et enkelt forhold om afbrænding af halm indeholdende husdyrgødning på marken, men derudover faldt hammeren for de øvrige 22 forhold for dem begge.

Sagen blev behandlet som en domsmandssag med tre dommere, og der var enighed blandt dommerne om, at de to tiltalte skulle idømmes tre måneders fængsel, som blev gjort betinget med en prøvetid på to år, hvorunder de to ikke må gøre noget andet strafbart.

Samtidig blev det ved dom besluttet, at de to ikke må have noget som helst at gøre med produktionsdyr i de næste fem år, gældende fra 1. december i år. Her mente én dommer, at frakendelsen kun burde gælde besætninger på flere end 20 dyr, men de to andre dommeres flertal vejede altså tungest, så rettighedsfrakendelsen gælder retten til at »eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med produktionsdyr i fem år«.

Ifølge parrets fælles advokat, Mads Fossing fra Advodan i Næstved, er dommen »for nuværende« ikke blevet anket.

Kvægbesætningen på Østmøn har længe været en torn i øjet ikke blot på Vordingborg Kommune men også på naboerne, og parret er gennem årene blevet meldt til myndighederne flere gange på grund af dyrenes forhold.

Ikke desto mindre har kommunen tidligere set sig nødsaget til at give parret miljøgodkendelse til at udvide besætningen. Det skyldes, at kommunen ifølge reglerne ikke må skele til andre lovgivninger som eksempelvis dyrevelfærdsloven. Det er et emne, Vordingborg Kommune flere gange har taget op overfor politikerne på Christiansborg, dog uden at have succes med at få reglerne ændret.

- Vi har jo haft mange kvaler med at give tilladelse, når der lå noget i en anden lovgivning om misrøgt og lignende. Den her dom viser netop, at man burde kunne samtjekke de her ting. Det, at »godt landmandskab« ikke har nogen betydning, når vi behandler de her ansøgninger, er jo helt forkert. Men det er godt, at de anmeldelser, der har været, nu har gjort, at det her ophører, siger Else-Marie Langballe Sørensen, formand for Klima-og Miljøudvalget, om sagen.