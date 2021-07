Pengene for salget af den her hjørnegrund ved afkørsel 41, skal gå til Jenki Byagers eget projekt med at bygge et lagerhotel på den anden grund, han ejer i erhvervsområdet. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Omsider grønt lys til at sælge til burgerkæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Omsider grønt lys til at sælge til burgerkæde

Vordingborg - 15. juli 2021 kl. 19:40 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det ser ud til, at McDonald's får konkurrence om burgerne ved afkørsel 41. Også selvom kæden med det store gule »M« i købsaftalen med Vordingborg Kommune har betinget sig, at der frem til 2028 ikke må ligge andre restauranter i erhvervsområdet.

Fra Byager Ejendomme, som er brolægger Jenki Byagers firma, bekræfter man, at den burgerkæde, som vil købe den ene af Jenki Byagers grunde ved afkørsel 41 ikke er sprunget fra på grund af balladen om klausulen, og det faktum, at lokalplanen tillader andre spisesteder i erhvervsområdet.

- Vores kunde er fortsat interesseret. Vi fortsætter forhandlingerne, siger Jane Jensen, projektkoordinator hos Byager Ejendomme.

Køber holder fast I lokalplanen for området står der, at en restaurant skal have tilknytning til en tankstation. »Dette kan være på samme matrikel eller på nabomatrikel«.

Det stykke jord, som Byager vil sælge til burgerkæden, er en hjørnegrund, som ligger på Højgårdsvej 1.

Her går der en vej imellem grunden og tankstationen Go On. Netop vejen har skabt usikkerhed hos parterne, men i en skrivelse til Byager Ejendomme bekræfter kommunen, at Højgårdsvej 1 er nabomatrikel til Go On, selvom en vej skærer igennem.

- Det er jo positivt, siger Jane Jensen.

Hun lægger ikke skjul på, at kommunens særaftale med McDonald's har skabt frustrationer.

- Vi har selvfølgelig været bekymrede. Vores kunde kunne lige så godt have fundet på noget andet, siger Jane Jensen og peger på Rønnede, hvor erhvervsområdet Eco Valley ligger.

Sjællandske har spurgt, hvad McDonald's siger til udsigten, til at en anden burgerkæde flytter til området .

- Nu starter vi lige med et møde med kommunen om sagen, siger Ulrik Olsen fra McDonald's danske hovedkvarter på Frederiksberg.

Vordingborg Kommune har tidligere gere i denne uge i Sjællandske meldt ud, at særaftalen med McDonald's ikke kan bremse andre restauranter i området.

Afventer pylon-sag Byager Ejendomme forhandler ifølge Jane Jensen også med en anden burgerkæde. Den vil købe en del af Højgårdsvej 3, som er den anden grund, som Byager Ejendomme ejer. Her venter parterne dog på en afgørelse i kommunens tvist med Vejdirektoratet om reklamepylonen ved afkørsel 41. Her er kommunen meldt til politiet for ikke at fjerne eller tildække pylonen, der ifølge Vejdirektoratet strider imod naturbeskyttelsesloven.

Bestemmelser Lokalplanens §3:

Anvendelsen fastlægges til virksomheder med et særligt transportbehov: transport-, lager-, logistik-, fremstillings-, engros- og servicevirksomheder herunder også el- og gasladestationer samt benzinstationer (tanke), restaurant i tilknytning til tankstation eller transportcenter. Dette kan være på samme matrikel eller på nabomatrikel. Der må etableres mindre butikker i tilknytning til en virksomheds produktion eller til en tankstation. Området må desuden anvendes til regnvandsbassin og grønne områder.

§10 i købsaftalen mellem sælger Vordingborg Kommune og McDonald’s:

»Køber betinger, at der i lokalplansforslaget, som angivet på kortbilag 1 til lokalplanen nr. E09.04.02 (Erhvervsområde ved afkørsel 41 i Stensved), ikke må etableres fastfood restaurant indenfor en periode på 10 år fra overtagelsesdagen, dvs. frem til 1. maj 2028.« - Den burgerkæde, som vi forhandler med, vil ikke placere sig ved afkørsel 41, hvis den ikke kan på lov til at stå på pylonen, siger Jane Jensen.