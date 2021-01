Omkamp overstået - Nu skal Medborgerhusets fremtid afgøres

To foreninger kæmper om at få lov til at sætte sit præg på Medborgerhuset i Vordingborg, der lige nu står tomt, og som er ejet af kommunen. I det ene ringhjørne tripper Teaterhus Vordingborg, en forening af lokale, professionelle scenekunstnere, som vil skabe et teaterhus, som samtidig udfylder rollen som et bredt omfavnende kulturhus. I det andet ringhjørne danser Kirkeskovens Egnshus, der som navnet antyder, vil udvikle et egnshus.

I dag, tirsdag, skal Kultur, Idræt og Fritidsudvalget beslutte, hvilket forslag, der skal arbejdes videre med. Det skulle politikerne egentlig have gjort på et møde i begyndelsen af december sidste år, men dengang valgte de at udskyde beslutningen, fordi de havde brug for yderligere oplysninger fra de to bejlere. Det mundede ud i, at begge foreninger har sendt en udvidet ansøgning til kommunen, der begrunder, hvorfor netop de skal have lov til at sætte liv i det gamle kulturhus fra 1852.