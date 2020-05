Omdiskuteret placering af daginstitution er afgjort

På borgermødet greb Lotte Rasmussen, kasserer i Præstø 4H, flere gange mikrofonen for at ytre sin utilfredshed over, at Rosagervej var i spil til en ny børnehave. Hvis man bygger et nyt børnehus, vil det gå ud over 4H-gårdens folde til hestene. Hestene er 4h-gårdens økonomiske grundlag. Foto: J.C. Borre Larsen