Ombolden skal fortsat rulle

Vordingborg Kommune og Vordingborg Idrætsforening (VIF) er gået sammen om at sikre, at socialt udsatte fortsat har tilbud om at spille fodbold på VIF's fodboldbaner, når Projekt Ombold slutter.

Udvalget for Social og Psykiatri forpligtede sig på sidste møde til at betale de øgede udgifter, nu hvor Nordeafonden ikke længere spæder til. Men da pengene kan finansieres inden for rammerne af Center for Socialpsykiatri, skal punktet ikke omkring hverken Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen.

- Jeg er rigtig glad for, at vi med aftalen stadig kan gøre en særlig indsats for socialt udsatte borgere i vores kommune. Med Ombold er det lykkedes os at give socialt udsatte mulighed for at blive en del af et fællesskab og spille fodbold. Jeg glæder mig over, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med Vordingborg Idrætsforening, siger han.