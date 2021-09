Send til din ven. X Artiklen: Ole Stol udvider og har fået nyt ansigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ole Stol udvider og har fået nyt ansigt

Vordingborg - 03. september 2021 kl. 13:05 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Møbelforretningen Ole Stol har udvidet med en sengeafdeling på første sal og desuden ansat ekstra personale, for denne sommer har været den hidtil travleste i butikkens historie.

For 2,5 år siden åbnede Jakob K. Pedersen møbelbutikken Ole Stol i det gamle røde pakhus midt i Præstø. I august måned har han udvidet forretningen med en sengeafdeling på førstesalen i den historiske bygning. Og det har vist sig at være det helt rigtige at gøre.

- Jeg har solgt 15 senge på den første måned. Det er meget mere end jeg havde forventet, fortæller Jakob K. Pedersen, der egentlig ville have været tilfreds med bare et par senge til at begynde med.

Hidtil har Jakob K. Pedersen stået alene i sin butik - noget der især er hårdt i juli måned hvor Præstøs butikker holder åbent alle ugens dage.

- Jeg har stået her hele sommeren, også i weekenden. Det havde jeg ellers lovet mig selv, jeg ikke ville efter sidste sommer, fortæller Jakob K. Pedersen. men der er en helt særlig årsag til, at han har bakket op om de mange arbejdsdage i rap:

- Juli og august har været de travleste måneder nogensinde, siger han og glæder sig derfor særligt over, at han i løbet af august har kunnet ansætte Charlotte Varberg på deltid i butikken.

- Jeg så en dag, at Jacob havde lukket en fredag, fordi han skulle ud med varer, så jeg tænkte: Han må mangle en, fortæller Charlotte Varberg, der derfor tog kontakt til Jacob Pedersen. Det har hun ikke fortrudt.

- Jeg får lov til det hele; alt hvad jeg har lyst til, fortæller hun.

Charlotte Varberg har gennem 12 år arbejdet i Ikea, men har også arbejdet blandt andet i Brussel og for Maersk olie og gas.

- Jeg er født og opvokset i Præstø og havde egentlig forsvoret at jeg skulle tilbage hertil, fortæller Charlotte Varberg, der dog er meget glad for at være tilbage i sin barndomsby.

Billedkunstner Jørgen Hjortings malerier pryder

væggene i møbelbutikken i Præstø. Her ses han

selv foran tre af værkerne. Foto: Mille Holst



Lokal kunst på væggene Som noget nyt hænger der malerier af den lokale kunstner Jørgen Hjorting på væggene i Ole Stol.

Jørgen Hjorting har en fortid indenfor reklamebranchen. Her er der tradition for altid at lave tre skilte i en kampagne.

- Derfor maler jeg også altid tre billeder, fortæller Jørgen, der i øjeblikket har dyremotiver hængende i møbelforretningen.

Jørgen Hjorting begyndte for alvor at male, da han gik på pension i 2008 og siden 2015 har han boet i Præstø.

- Jeg maler hver dag. Det holder mig i live, siger han.