Det var tredje gang, at »ude af Kontrol« spillede på Stars, og der var fuldt hus. Pressefoto

Offer til koncert fik flere slag i ansigtet og sparket liggende: Nu er dommen faldet

Vordingborg - 15. juni 2020 kl. 14:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det populære ungdomsband »Ude af Kontrol« spillede på Stars i Vordingborg 7. marts, og der var som sædvanligt godt gang i den. Spillestedet var fyldt fortrinsvis af teenagere og unge i tyverne, og med fyldt menes, at 450 mennesker havde købt billetter, og Stars kunne melde udsolgt en hel måned i forvejen.

Kvart i elleve om aftenen skete så det, der ikke måtte ske, men som desværre sker en gang imellem, når mange mennesker er samlet.

To unge kom op at toppes, og det endte med, at den ene - en 15-årig - slog den anden tre gange i ansigtet. Da han faldt om på gulvet, sparkede den 15-årige ham flere gange.

Den sag endte forleden i Retten i Nykøbing Falster som en tilståelsessag, hvor den 15-årige, som bor i Vordingborg blev idømt 40 dages betinget fængsel. Prøvetiden er på et år, dvs. at går han ud og banker flere på sin vej, bliver den betingede dom taget op til fornyet overvejelse, og han risikerer at ryge i spjældet.

Udover dommen skal han også efterkomme en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet, så han bliver holdt i kort snor.

Stars vidste intet

Folkene på Stars vidste godt, at det kunne blive vildt, og ifølge spillestedets leder Simon Sandfeld havde de hyret ekstra vagter den dag. Men alligevel kommer det som en overraskelse for Simon Sandfeld, at der har været en voldsepisode.

- Vi havde vagter både indendørs og inde i salen, men de kan ikke se alt, når der 450 mennesker, og hvis ingen har henvendt sig til os, ved vi det ikke, siger han.

Stars havde kontrolleret alles id, inden de blev lukket ind, og alle over 18 år fik et armbånd på, så de kunne købe alkohol.